Erster Trailer zur Netflix-Dokuserie: aka Charlie Sheen: Schauspieler packt alles aus

Nach sieben Jahren Nüchternheit äußert sich Charlie Sheen in der Netflix-Dokumentation "aka Charlie Sheen" erstmals ausführlich über sein Leben. Zu Wort kommen auch prominente Wegbegleiter - und sogar sein Dealer.
Charlie Sheen (59) sitzt in einem Restaurant und fragt: "Wie soll ich das mit Klasse präsentieren?" Die Antwort kommt aus dem Off hinter der Kamera: "Ich denke, das haben wir hinter uns gelassen, Charlie." Damit ist der Ton für die zweiteilige Netflix-Dokumentation "aka Charlie Sheen" gesetzt, die am 10. September Premiere feiert und jetzt ihren ersten Trailer bekommen hat.