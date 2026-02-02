Zwanzig Jahre nach dem Kultfilm "Der Teufel trägt Prada" kehrt Meryl Streep als Miranda Priestly zurück. Der erste Trailer zum Sequel zeigt: Die Modemagazin-Chefin ist noch so herrlich fies wie früher.
Die unvergessliche Miranda Priestly (Meryl Streep, 76) ist zurück - und sie erinnert sich an niemanden. Zwanzig Jahre nach dem Überraschungserfolg "Der Teufel trägt Prada" wurde jetzt der erste ausführliche Trailer zur langerwarteten Fortsetzung veröffentlicht, die am 30. April in die Kinos kommen wird.