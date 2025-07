Erster Trailer zur finalen Staffel: Stranger Things 5: Vecna kehrt für letzten Kampf zurück

Netflix hat den ersten offiziellen Trailer zu "Stranger Things 5" veröffentlicht und dabei eine echte Überraschung präsentiert: "Terminator"-Ikone Linda Hamilton stößt als Dr. Kay zum Cast der finalen Staffel. Die 68-jährige Schauspielerin, bekannt aus Klassikern wie "Dante's Peak" und "Children of the Corn", tritt in der Rolle einer mysteriösen Ärztin auf, die von einem eigenen SWAT-Team umgeben ist.

Hawkins wird zur Hölle auf Erden

Der Trailer offenbart eine düstere Zukunft für die Kleinstadt Hawkins. Es ist Herbst 1987, mehr als ein Jahr nach den Ereignissen der vierten Staffel. Die Stadt gleicht einem Höllenszenario, gezeichnet von der Öffnung der Pforten zum Upside Down. Monster strömen unaufhörlich aus den Rissen in die reale Welt.

Laut der offiziellen Handlungsangabe haben die Helden nur ein gemeinsames Ziel: "Vecna zu finden und ihn zu töten. Aber er ist verschwunden - sein Aufenthaltsort ist ein Mysterium, ebenso was er vorhat." Erschwerend kommt hinzu, dass die Regierung die Stadt unter militärische Quarantäne gestellt und die Jagd auf Elf intensiviert hat. Besonders emotional wird der Zustand von Sadie Sinks Max gezeigt, die seit dem Ende der vierten Staffel im Koma liegt. Der Trailer zeigt Lucas (Caleb McLaughlin), wie er die bewusstlose Max vor herannahenden Demogorgons in Sicherheit zu bringen versucht. In den finalen Sekunden des Trailers kehrt Jamie Campbell Bowers Vecna zurück und erklärt bedrohlich: "Hab dich!" Auch der verstorbene Eddie Munson wird nicht vergessen - auf seinem Grab prangt in roter Farbe der Schriftzug "Schmore in der Hölle".

Neben Linda Hamilton kehren alle bekannten Gesichter zurück: Millie Bobby Brown als Elf, Winona Ryder als Joyce Byers, David Harbour als Jim Hopper und Finn Wolfhard als Mike Wheeler. Neu dabei sind auch Jake Connelly als Derek Turnbow und Alex Breaux als Lt. Akers.

Gestaffelte Veröffentlichung zum Jahresende

Die finale Staffel erscheint in drei Teilen: Volume 1 mit vier Folgen startet in Deutschland am 27. November um 2:00 Uhr nachts auf Netflix. Volume 2 mit drei weiteren Folgen folgt am 26. Dezember, ebenfalls mitten in der Nacht. Das große Serienfinale steht ab der Silvester-Nacht zur Verfügung.

Nach über acht Jahren wird "Stranger Things" damit sein Ende finden. Die von den Duffer-Brüdern erschaffene Serie hat seit 2016 über 70 Awards gewonnen und zählt mit der vierten Staffel zu den erfolgreichsten Netflix-Produktionen aller Zeiten. Staffel 4 erreichte 140,7 Millionen Views in den ersten 91 Tagen und katapultierte Kate Bushs "Running up that Hill" 37 Jahre nach Erstveröffentlichung auf Platz eins der Charts.