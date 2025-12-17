Während die Welt im November 2024 auf die US-Wahlergebnisse starrte, hatte Melania Trump offenbar Besseres zu tun. Der erste Trailer ihrer Doku offenbart, dass die First Lady den Triumph ihres Ehemanns nicht live im TV verfolgte - und ihm das auch noch ganz ungeniert unter die Nase reibt.
Ein goldener Wasserhahn, ein kurzes Telefonat und jede Menge Glamour: Am Mittwoch veröffentlichte First Lady Melania Trump (55) den ersten Trailer zur kommenden Dokumentation "Melania" von Amazon MGM Studios. Versprochen wird ein "beispielloser Einblick" in die 20 Tage vor der Amtseinführung ihres Ehemanns Donald Trump (79) im Januar 2025, der Film soll eine Seite der First Lady zeigen, die man bisher selten so gesehen hat - inklusive einer Prise Selbstironie.