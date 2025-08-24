Erster Todestag: Witwe teilt Erinnerungen an Christoph Daum

Am ersten Todestag von Fußballlegende Christoph Daum öffnet seine Witwe Angelica ihr Herz. Mit bewegenden privaten Fotos und einer handgeschriebenen Liebeskarte erinnert sie an ihre gemeinsamen Jahre mit dem verstorbenen Trainer.
Ein Jahr ist vergangen, seit die deutsche Fußballwelt einen ihrer charismatischsten Trainer verloren hat. Am 24. August 2024 erlag Christoph Daum im Alter von 70 Jahren seinem Kampf gegen den Lungenkrebs. An diesem schmerzvollen Jahrestag gewährt seine Ehefrau der Öffentlichkeit einen intimen Einblick in ihre Liebe.