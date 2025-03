Am 25. März 2024 starb der beliebte Schauspieler Fritz Wepper (1941-2024) im Alter von 82 Jahren. Seine Witwe Susanne Kellermann (50) hat zum ersten Todestag über ihre Trauer gesprochen und betont, wie sehr er ihr fehlt.

"Fritz war ein wunderbarer Mensch, der unglaublich viel Wärme und Liebe gegeben hat. Ich vermisse ihn", sagte die Filmemacherin im Interview mit "Bild". "Es ist, als wär sein Tod gestern gewesen." Er fehle der ganzen Familie und den Freunden. "Bestimmt vermissen ihn auch viele Kollegen", ist sie sich sicher.

"Es hat mich richtig hart getroffen, in dem Moment"

Lange habe sie den Verlust nicht richtig wahrhaben können - bis sie vor Kurzem am Krankenhaus vorbeifuhr. "Da habe ich das erste Mal wirklich realisiert, dass Fritz nicht mehr da ist. Es hat mich richtig hart getroffen, in dem Moment", schilderte Kellermann. "Ich dachte, jetzt ist er aber schon lange genug weg. Ich will ihn endlich mal wiedersehen."

Ein emotionaler, aber wohl auch wichtiger Moment. Denn: "Seitdem erst kann ich weinen. Erst jetzt kann ich mir Fotos und Videos ansehen." Sie fügte hinzu: "Ich kann es jetzt sogar genießen und über seine herrlichen Anekdoten, die er so gerne erzählt hat, lachen."

Erinnerungen mit Freunden austauschen

Wie sie gegenüber "Bild" verriet, wolle sie sich rund um Fritz Weppers Todestag mit Freunden treffen "und gemeinsam am Grab Blumen niederlegen". Dabei werde man sicher Erinnerungen an den Schauspieler austauschen, der unter anderem mit "Derrick" und "Um Himmels Willen" große Erfolge feierte.

Die letzten Lebensjahre litt der gebürtige Münchner unter verschiedenen gesundheitlichen Problemen. Anfang 2021 wurde unter anderem bekannt, dass der Schauspieler an Hautkrebs erkrankt ist, der bereits Metastasen bildete. 2023 erlitt er eine bedrohliche Sepsis. Nach wochenlangem Klinik-Aufenthalt wurde er palliativ behandelt und vier Wochen vor seinem Tod in ein Hospiz in Oberbayern verlegt, wo er am 25. März starb.

Zu schaffen machte Fritz Wepper auch der Tod seines Bruders. Schauspieler Elmar Wepper (1944-2023) war Ende Oktober 2023 im Alter von 79 Jahren verstorben.

Gemeinsame Tochter kam 2011 zur Welt

Die Liebe zwischen Fritz Wepper und Susanne Kellermann hatte für viel Aufsehen gesorgt. Zum einen wegen des großen Altersunterschieds. Zum anderen, weil er die Kamerafrau während seiner Ehe mit Angela von Morgen (1942-2019) kennenlernte und mit ihr 2011 Tochter Filippa (13) bekam. Doch Wepper kehrte zu seiner Ehefrau zurück, mit der er Tochter Sophie Wepper (43) hat. Nach dem Tod von Angela von Morgen fanden er und Kellermann erneut als Paar zusammen und heirateten.