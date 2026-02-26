Vor einem Jahr hat der frühe Tod der "Buffy"-Schauspielerin Michelle Trachtenberg ihre Freunde und Fans erschüttert. Zum Todestag am 26. Februar erinnert ihre Schauspielkollegin Sarah Michelle Gellar mit einem emotionalen Instagram-Beitrag an sie.
Am Donnerstag, dem 26. Februar, jährt sich der Todestag der Schauspielerin Michelle Trachtenberg (1985-2025) zum ersten Mal. Kollegin und Freundin Sarah Michelle Gellar (48) erinnerte sich mit bewegenden Worten an ihre gemeinsame Zeit. Die beiden lernten sich am Set der Kultserie "Buffy - Im Bann der Dämonen" kennen. Trachtenberg spielte die kleine Schwester der 48-Jährigen.