Vor einem Jahr hat der frühe Tod der "Buffy"-Schauspielerin Michelle Trachtenberg ihre Freunde und Fans erschüttert. Zum Todestag am 26. Februar erinnert ihre Schauspielkollegin Sarah Michelle Gellar mit einem emotionalen Instagram-Beitrag an sie.

Am Donnerstag, dem 26. Februar, jährt sich der Todestag der Schauspielerin Michelle Trachtenberg (1985-2025) zum ersten Mal. Kollegin und Freundin Sarah Michelle Gellar (48) erinnerte sich mit bewegenden Worten an ihre gemeinsame Zeit. Die beiden lernten sich am Set der Kultserie "Buffy - Im Bann der Dämonen" kennen. Trachtenberg spielte die kleine Schwester der 48-Jährigen.

Gellar veröffentlichte auf Instagram eine Fotoreihe, die sie unter anderem zusammen mit Trachtenberg am Set von "Buffy" zeigt. In der Bildunterschrift blickt Gellar nostalgisch auf ihre lange Freundschaft zurück: "Ich kann kaum glauben, dass schon ein Jahr vergangen ist. Ich gehöre zu den Glücklichen, die über 30 Jahre voller Erinnerungen mit dir haben - von unserem ersten gemeinsamen Drehtag bis zu dem Moment, weniger als ein Jahr später, als du schon größer warst als ich."

Die 48-Jährige zeigt sich dankbar für die Zeit, die sie mit Trachtenberg teilen durfte. "Du warst immer wundervoll zu meinen Kindern - hast unzählige Kindergeburtstage mitgefeiert, obwohl du sicher oft Besseres zu tun gehabt hättest. Doch vor allem denke ich an dein Lächeln, das dein ganzes Gesicht erhellte und so vielen Menschen Freude schenkte. Du warst nicht lange genug bei uns, aber wir werden dafür sorgen, dass dich niemand vergisst", schrieb Gellar in ihrem Beitrag.

Trachtenberg starb im Februar 2025

Trachtenberg wurde Ende Februar leblos in ihrer New Yorker Wohnung aufgefunden, nachdem Einsatzkräfte auf einen Notruf reagiert hatten. Es war Trachtenbergs Mutter, die ihre Tochter tot in der Luxuswohnung entdeckte. Die am 26. Februar verstorbene "Buffy"-Darstellerin starb an Komplikationen durch Diabetes mellitus. Der Tod von Trachtenberg wurde als natürlich eingestuft.