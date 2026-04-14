Zum Auftakt ihrer mehrtätigen Australienreise haben Herzogin Meghan und Prinz Harry ein Kinderkrankenhaus in Melbourne besucht. Damit erinnerten sie an Harrys Mutter Diana, die gemeinsam mit Charles schon 1985 hier einen Termin absolvierte.

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) wandelten bei ihrem ersten Termin während ihrer Australienreise auf den Spuren von Prinzessin Diana (1961-1997). Sie besuchten am Dienstag das Royal Children's Hospital in Melbourne - wie einst Harrys Mutter im Jahr 1985.

Begeisterter Empfang In dem Kinderkrankenhaus wurde das Paar von Hunderten Patienten, deren Angehörigen und Mitarbeitern empfangen, die Spalier standen und aus den Fenstern ihrer Büros zuschauten. Meghan und Harry liefen Hand in Hand durch die Menge, lachten und winkten. Sie posierten mit den Familien für Selfies und hockten sich zu den Kindern im Rollstuhl hinunter, um mit ihnen zu sprechen. Auf die Frage, worauf er sich bei ihrem Besuch am meisten freue, antwortete Prinz Harry laut "People": "Auf alles!" Seine Ehefrau hatte zu dem Anlass ein marineblaues Kleid der australischen Designerin Karen Gee gewählt, kombiniert mit Pumps von Dior.

Professor Christine Kilpatrick, die Vorstandsvorsitzende des Royal Children's Hospital, freute sich über den Besuch: "Schauen Sie sich um, und Sie sehen die Menschenmassen, das Lächeln auf ihren Gesichtern und was es ihnen bedeutet. Alle sind überglücklich", sagte sie gegenüber dem US-Magazin. "Man kann den Stimmungsaufhellungseffekt nicht messen, aber er ist spürbar."

Das medizinische Zentrum, ist eines der führenden Kinderkrankenhäuser des Landes und wurde bereits von Harrys Eltern im Oktober 1985 besucht. Zuvor hatte auch schon Queen Elizabeth II. (1926-2022) der Klinik einen Besuch abgestattet.

Bis Freitag in Australien

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind von Dienstag bis Freitag in Australien. Die Privatreise führt das Paar nach Melbourne und Sydney, Harry unternimmt zudem einen Abstecher nach Canberra. Das Büro der Sussexes teilte laut "The Guardian" mit, dass beim Besuch der Sussexes psychische Gesundheit, gemeinschaftliche Resilienz sowie die Unterstützung von Veteranen und deren Familien im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus sind private kommerzielle Termine geplant.