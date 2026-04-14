Zum Auftakt ihrer mehrtätigen Australienreise haben Herzogin Meghan und Prinz Harry ein Kinderkrankenhaus in Melbourne besucht. Damit erinnerten sie an Harrys Mutter Diana, die gemeinsam mit Charles schon 1985 hier einen Termin absolvierte.
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) wandelten bei ihrem ersten Termin während ihrer Australienreise auf den Spuren von Prinzessin Diana (1961-1997). Sie besuchten am Dienstag das Royal Children's Hospital in Melbourne - wie einst Harrys Mutter im Jahr 1985.