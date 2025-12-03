König Charles und Königin Camilla haben Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender auf Schloss Windsor begrüßt - mit Salutschuss und Kutschenfahrt.

König Charles (77) und Königin Camilla (78) rollen auf Schloss Windsor den roten Teppich für den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (69) und seine Frau Elke Büdenbender (63) aus. Nachdem die Gäste zu Beginn ihres Staatsbesuchs von Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) am Flughafen Heathrow begrüßt wurden, ging es weiter nach Windsor. Dort hat das Königspaar den Bundespräsidenten und seine Ehefrau nun offiziell in Großbritannien willkommen geheißen.

Nach einem Salutschuss im Home Park von Schloss Windsor und dem Tower of London nahmen die Royals zusammen mit Steinmeier und First Lady Büdenbender an einer Kutschenprozession teil. Im Innenhof von Schloss Windsor wurden die Gäste aus Deutschland schließlich von der Ehrengarde begrüßt, die Regimentskapelle spielte die Nationalhymnen.

Camilla und Kate glänzen in blauen Mänteln

Für den Empfang von Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender wählten die royalen Damen ähnliche Outfits. Königin Camilla und Prinzessin Kate erschienen in blauen Mänteln mit Hüten im gleichen Farbton. König Charles und Prinz William trugen dazu passend in Kombination mit dunklen Mänteln blaue Krawatten.

Königin Camillas Mantel in hellem Blau stammt laut "People"-Magazin von Anna Valentine, ihr Federhut von Philip Treacy. Als Accessoire trug sie eine Brosche mit Saphiren und Diamanten, die einst Königin Victoria gehörte. Kate setzte dem Bericht zufolge auf ein Kleid von Burberry und einen Mantel von Alexander McQueen. Als Schmuck wählte sie Ohrringe, die demnach Williams verstorbener Mutter, Prinzessin Diana, gehörten.

Nach der Kutschfahrt und der Parade im Innenhof des Schlosses gab es für die Royals und ihren Besuch ein gemeinsames Essen in der Residenz. Anschließend soll die Gruppe Objekte aus der Royal Collection besichtigt haben, die einen Bezug zu Deutschland haben.

Steinmeiers Reise auf die Insel ist der erste deutsche Staatsbesuch in Großbritannien seit 27 Jahren. Während des dreitägigen Besuchs wird es unter anderem noch ein glamouröses Staatsbankett auf Schloss Windsor geben.