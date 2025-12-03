König Charles und Königin Camilla haben Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender auf Schloss Windsor begrüßt - mit Salutschuss und Kutschenfahrt.
König Charles (77) und Königin Camilla (78) rollen auf Schloss Windsor den roten Teppich für den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (69) und seine Frau Elke Büdenbender (63) aus. Nachdem die Gäste zu Beginn ihres Staatsbesuchs von Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) am Flughafen Heathrow begrüßt wurden, ging es weiter nach Windsor. Dort hat das Königspaar den Bundespräsidenten und seine Ehefrau nun offiziell in Großbritannien willkommen geheißen.