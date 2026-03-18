Historischer Empfang in Windsor: Nach 37 Jahren begrüßt Großbritannien wieder Staatsgäste aus Nigeria. Prinz William und Prinzessin Kate heißen den Präsidenten und seine Ehefrau bei einer feierlichen Zeremonie willkommen.
Der Staatsbesuch des nigerianischen Präsidenten Bola Ahmed Tinubu (73) und seiner Ehefrau Oluremi (65) in Großbritannien hat begonnen. Wie bei früheren Terminen übernahmen Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) die Aufgabe, die Staatsgäste zu empfangen - diesmal in einem Hotel im royalen Windsor Great Park. Für die beiden Länder ist es ein historisches Treffen: Der letzte Staatsbesuch Nigerias liegt bereits 37 Jahre zurück.