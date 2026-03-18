Historischer Empfang in Windsor: Nach 37 Jahren begrüßt Großbritannien wieder Staatsgäste aus Nigeria. Prinz William und Prinzessin Kate heißen den Präsidenten und seine Ehefrau bei einer feierlichen Zeremonie willkommen.

Der Staatsbesuch des nigerianischen Präsidenten Bola Ahmed Tinubu (73) und seiner Ehefrau Oluremi (65) in Großbritannien hat begonnen. Wie bei früheren Terminen übernahmen Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) die Aufgabe, die Staatsgäste zu empfangen - diesmal in einem Hotel im royalen Windsor Great Park. Für die beiden Länder ist es ein historisches Treffen: Der letzte Staatsbesuch Nigerias liegt bereits 37 Jahre zurück.

Für den besonderen Anlass wählte Prinzessin Kate ein langes Mantelkleid von der britisch-nigerianischen Designerin Tolu Coker. König Charles III. (77) hatte erst im vergangenen Monat ihre Modenschau bei der London Fashion Week besucht. Kate wählte dazu einen grau-weißen Fascinator, Pumps und eine schwarze Tasche. William kam in einem schwarzen Mantel, unter dem er eine Weste und ein Hemd mit Krawatte trug. Eine graue Hose und schwarze Anzugschuhe komplettierten das Outfit.

Mit der Kutsche zum Schloss Windsor

Nach der Begrüßung machten sie sich auf den Weg nach Windsor. Dort erwarteten sie König Charles und Königin Camilla (78) zu einem festlichen Empfang. Berichten zufolge wurden die Nationalhymnen beider Länder gespielt und ein königlicher Salut im Home Park in Windsor sowie am Tower of London abgefeuert. In historischen Staatskutschen ging es weiter bis zum Schloss Windsor. Charles und Bola Ahmed Tinubu teilten sich dabei die Australian State Coach, während Königin Camilla und die Frau des Staatsoberhauptss in der Scottish State Coach folgten. William und Kate reisten in der Irish State Coach gemeinsam mit Mitgliedern der nigerianischen Delegation.

Auf dem Schlossvorplatz wurden sie von einer Ehrenformation der 1. Bataillon der Grenadier Guards empfangen. Zusammen verfolgten die Royals mit ihren Gästen einen Marsch der königlichen berittenen Artillerie, der Kavallerie-Eskorte und der Ehrengarde.

Präsidentenpaar legt Kranz an Queen Elizabeths Grab nieder

Daneben sind heute einige weitere Programmpunkte geplant: Charles und Camilla laden das Präsidentenpaar zu einer Ausstellung von Exponaten mit Bezug zu Nigeria im Green Drawing Room ein. Im Anschluss ist Berichten zufolge eine Audienz des Präsidenten bei König Charles vorgesehen, gefolgt von einem Besuch der St. George's Chapel. Präsident Tinubu und seine Frau werden einen Kranz am Grab von Queen Elizabeth II. (1926-2022) niederlegen. Den krönenden Abschluss des Tages bildet ein Staatsbankett auf Schloss Windsor. Noch bis Donnerstag ist die nigerianische Delegation in Großbritannien.