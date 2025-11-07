Erster Singles Day in Rust: Der Europa-Park bittet zum Blind Date

Sonst bleibt Singles im Europa-Park nur die Schlange für „Single Rider“. Am 11. November gibt es nun erstmals ein Angebot für Besucher, die die große Liebe suchen.

Ob man nun jeden gleich heiraten muss, mit dem man eine Fahrt in der Achterbahn überstanden hat, mag dahingestellt bleiben. Jedoch helfen gemeinsam durchlittene Extremerlebnisse ja ungemein beim Kennenlernen. Getreu dieser Erkenntnis hat der Europa-Park ein neues Veranstaltungsformat erdacht, mit dem er sich speziell an diejenigen richtet, die sonst in der Reihe der „Single Rider“ anstehen, um die freigebliebenen Plätze in den Achterbahnfahrzeugen aufzufüllen.

Der Valentinstag am 14. Februar fällt traditionell in die Schließzeit von Deutschlands größtem Freizeitpark. Deshalb feiert der Europa-Park seinen ersten „Singles Day" am Schnapszahldatum, dem 11. November. Wer vom Liebeskarussell gefallen ist und nun nach der neuen großen Liebe sucht, kann sich von 11 Uhr an zum Blind Date anmelden.

Michael Macks spektakulärer Heiratsantrag

Paris ist die Stadt der Liebe, und auch im Europa-Park beginnt das Kennenlernen natürlich im französischen Themenbereich. Zwischen Moulin Rouge und Can-Can-Coaster wird man dem möglichen Partner fürs Leben vorgestellt, übrigens nicht nach dem Zufallsprinzip zugeteilt, sondern auserwählt „nach gemeinsamen Interessen, Vorlieben oder Erfahrungen“, wie es heißt.

Auch Hochzeiten hat es im Europa-Park schon gegeben, zum Beispiel im Jahr 2011 die von Mitgeschäftsführer Michael Mack und seiner Frau Miriam Ivancan. Foto: Europa-Park

Beim Rundgang durch den Park können sich Singles auch an entsprechenden Aufklebern erkennen. Und vielleicht nimmt sich ja mancher dann ein Herz und ein Beispiel an Michael Mack. Der Sohn von Europa-Park-Chef Roland Mack hatte seiner heutigen Frau Miriam – einem ehemaligen Model aus Stuttgart – seinen Heiratsantrag spektakulär auf der Achterbahn „Blue Fire“ gemacht. Sie sagte spontan Ja. 14 Jahre ist das schon her, zwei Söhne wurden geboren und man sieht: eine gute Ehe ist ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt: mit Höhen und gewiss auch Tiefen, vor allem aber einem rasanten Verlauf.