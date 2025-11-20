Erster Set-Besuch: J.K. Rowling besucht erstmals Dreharbeiten von Harry Potter-Serie

Es wird eine umfangreiche Adaption ihres literarischen Werks: "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling hat in England erstmals die Dreharbeiten zur kommenden "Harry Potter"-Serie besucht.
Star-Autorin J.K. Rowling (60) hat erstmalig persönlich die Dreharbeiten zur neuen "Harry Potter"-Serie von HBO-Serie in Augenschein genommen. Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" unter Berufung auf Insider berichtet, inspizierte die britische Autorin die Fortschritte bei der Neuverfilmung ihrer weltberühmten Fantasy-Buchreihe am Dienstag in den Leavesden Studios nahe London. Dort sowie an verschiedenen anderen Drehorten in Großbritannien läuft nun schon seit einigen Monaten die Produktion der mit Spannung erwarteten Neu-Adaption ihrer Werke.