Erster Set-Besuch: J.K. Rowling besucht erstmals Dreharbeiten von Harry Potter-Serie

Es wird eine umfangreiche Adaption ihres literarischen Werks: "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling hat in England erstmals die Dreharbeiten zur kommenden "Harry Potter"-Serie besucht.

Star-Autorin J.K. Rowling (60) hat erstmalig persönlich die Dreharbeiten zur neuen "Harry Potter"-Serie von HBO-Serie in Augenschein genommen. Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" unter Berufung auf Insider berichtet, inspizierte die britische Autorin die Fortschritte bei der Neuverfilmung ihrer weltberühmten Fantasy-Buchreihe am Dienstag in den Leavesden Studios nahe London. Dort sowie an verschiedenen anderen Drehorten in Großbritannien läuft nun schon seit einigen Monaten die Produktion der mit Spannung erwarteten Neu-Adaption ihrer Werke.

Wie königlicher Besuch Eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Produktionsteam verglich Rowlings Besuch scherzhaft gegenüber "Deadline" mit einem königlichen Besuch. Serienbeteiligte hätten sich für den prominenten Gast extra Zeit in ihren vollen Terminkalendern geblockt.

"Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling fungiert bei der neuen HBO-Serie als ausführende Produzentin, hat an Drehbüchern mitgewirkt und auch bei Casting-Entscheidungen ein Mitspracherecht gehabt. Schon im Juni sagte Rowling laut "Deadline", sie habe bei der "Harry Potter"-Serie "eng mit den äußerst talentierten Autoren zusammengearbeitet". Damals sagte sie auch, sie habe "die ersten beiden Folgen der kommenden HBO-Serie zu 'Harry Potter' gelesen und sie sind so, so, so gut".

Daniel Radcliffe schrieb emotionalen Brief an neuen Harry Potter

Erst gestern hatte mit Daniel Radcliffe (36) der ehemalige Harry-Potter-Darsteller für Aufsehen gesorgt. Der heute 36-Jährige enthüllte, dass er seinem Rollennachfolger Dominic McLaughlin (11), der in diesem Jahr als neuer Zauberlehrling vorgestellt wurde, einen Brief geschrieben habe.

"Ich wollte ihm nur schreiben, um ihm zu sagen: 'Ich hoffe, du hast eine tolle Zeit, sogar noch besser als ich - ich hatte eine großartige Zeit, aber ich hoffe, du hast eine noch bessere!'", verriet Radcliffe in der US-Fernsehsendung "Good Morning America". McLaughlin habe ihm daraufhin "eine sehr nette Antwort geschickt".