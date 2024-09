Erster Schultag nach den Ferien: Die Schule geht wieder los – das nehmen sich Stuttgarter Schüler vor

1 Die Kinder der 6 a freuen sich vor allem auf ihre Klassenfahrt in diesem Schuljahr. Foto: /Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die Sommerferien sind vorbei – pünktlich mit dem Wetterumschwung beginnt die Schule. Auch für die Kinder der 6a der Grund- und Werkrealschule Ostheim. Worauf freuen sie sich am meisten? Und was nehmen sie sich für die nächsten Monate vor?











Ausschlafen unter der Woche? Das geht jetzt erst einmal nicht mehr, zumindest nicht für Schülerinnen und Schüler. Nach sechseinhalb Wochen Sommerferien ist es gar nicht so einfach, wieder früh aus dem Bett zu kommen. „Es war richtig schwierig für mich aufzustehen“, sagt die zwölfjährige Svea. Sie habe gleich vier Mal ihren Wecker wieder ausgemacht, „dann gab es Ärger“. Beim Anziehen sei sie glatt wieder eingeschlafen. Aber: „Ich habe es pünktlich geschafft!“ So wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler aus der Klasse 6a der Grund- und Werkrealschule Ostheim in Stuttgart.