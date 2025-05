Erster Sanierungssprint im Land: Haus in Esslingen per Schnellverfahren in 21 Tagen saniert

Haus in Esslingen per Schnellverfahren in 21 Tagen saniert

1 Jana Deurers Haus ist im Schnellverfahren saniert worden. Foto: Ines Rudel

Zum ersten Mal ist in Baden-Württemberg ein Haus per Sanierungssprint energetisch erneuert worden. Das Projekt in Esslingen brauchte zwar viel Planungsaufwand, aber lief in Rekordzeit.











Link kopiert



Ausgerechnet auf ihre neue Küche müssen Jana Deurer und Dominic Oppen noch warten. Dabei haben die beiden sie vom Sanierungssprint ihrer Doppelhaushälfte in Esslingen-Berkheim sogar ausgenommen. Der Rest des 60er-Jahre-Hauses, von der Außenfassade über die Fenster bis zum Dach, wurde in 21 Werktagen energieeffizient saniert. Damit war der erste Sanierungssprint in Baden-Württemberg nicht nur ein Erfolg, er lief sogar einen Tag schneller als einst vom Erfinder des Konzepts errechnet.