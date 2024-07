Erster Roman des John Wick-Darstellers: Keanu Reeves denkt dauernd an den Tod

1 Keanu Reeves sinniert über die Sterblichkeit. Foto: DFree/Shutterstock.com

Fast 60 Jahre alt ist Keanu Reeves nun schon. In dem Alter denkt er ständig über den Tod nach, gestand der "John Wick"-Darsteller jetzt in einem Interview. Anlass dafür war der erste Roman des Schauspielers, der von einem Halbgott handelt, der sterblich werden will.











Kein Wunder, dass so viele Fotos existieren, auf denen Keanu Reeves traurig schaut, könnte man denken (Stichwort "Sad Keanu"): Der Schauspieler denkt häufig an den Tod. Dies verriet er gerade im Interview mit "BBC News". Schließlich ist er schon 59 Jahre alt, da denke er ständig an seine Sterblichkeit.