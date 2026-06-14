Erster Red-Carpet-Auftritt seit Jahren: Kourtney Kardashian und Travis Barker bei seiner Filmpremiere

Hand in Hand beim Tribeca Film Festival: Kourtney Kardashian und Travis Barker feiern die Weltpremiere einer neuen Dokumentation über den Blink-182-Schlagzeuger. Es war ihr erster gemeinsamer Red-Carpet-Auftritt seit zwei Jahren.

Seltene Bilder von Kourtney Kardashian (47) und Travis Barker (50): Das Ehepaar zeigte sich am Samstagabend gemeinsam auf dem roten Teppich des Tribeca Film Festival in New York City. Anlass war die Weltpremiere von Barkers neuer Dokumentation "Travis Barker: Louder Than Fear".

Für die beiden war es der erste gemeinsame Red-Carpet-Auftritt seit mehr als zwei Jahren. Zuletzt hatten sich der Reality-TV-Star und der Blink-182-Schlagzeuger Anfang 2024 bei den Emmy Awards gemeinsam auf einem roten Teppich gezeigt, wo Barker als Musiker auftrat.

Hand in Hand posierten Kardashian und Barker nun für die Fotografen. Kardashian setzte auf ein schwarzes Hemdblusenkleid mit auffälligem weißem Kragen. Dazu kombinierte sie schwarze High Heels und eine passende Clutch. Barker erschien in einem komplett schwarzen Anzug mit weißem Hemd und seiner charakteristischen Sonnenbrille. Begleitet wurden die beiden von Barkers Sohn Landon Barker (22).

Darum geht es in Travis Barkers Doku

Die Dokumentation "Travis Barker: Louder Than Fear" beleuchtet das bewegte Leben des Musikers, das weit über seine Erfolge mit der Punkrock-Band Blink-182 hinausgeht. Der Film zeichnet Barkers Weg vom Müllsammler im kalifornischen Laguna Beach zum weltweit gefeierten Schlagzeuger nach. Besonders im Fokus steht der verheerende Flugzeugabsturz von 2008, den Barker nur knapp überlebte. Die Tragödie kostete vier Menschen das Leben und hinterließ bei dem Musiker schwere körperliche und seelische Narben.

Travis Barker und Kourtney Kardashian sind seit 2021 offiziell ein Paar. Im Mai 2022 gaben sich die beiden in Santa Barbara und Portofino das Jawort. Im November 2023 kam ihr gemeinsamer Sohn, Rocky Thirteen Barker, zur Welt. Kourtney Kardashian brachte drei Kinder aus ihrer Beziehung mit Ex Scott Disick (43) mit in die Beziehung: Mason (16), Penelope (13) und Reign (11). Barker hat die Kinder Landon und Alabama (20) aus seiner Ehe mit Shanna Moakler (51).