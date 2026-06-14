Erster Red-Carpet-Auftritt seit Jahren: Kourtney Kardashian und Travis Barker bei seiner Filmpremiere

Hand in Hand beim Tribeca Film Festival: Kourtney Kardashian und Travis Barker feiern die Weltpremiere einer neuen Dokumentation über den Blink-182-Schlagzeuger. Es war ihr erster gemeinsamer Red-Carpet-Auftritt seit zwei Jahren.
Seltene Bilder von Kourtney Kardashian (47) und Travis Barker (50): Das Ehepaar zeigte sich am Samstagabend gemeinsam auf dem roten Teppich des Tribeca Film Festival in New York City. Anlass war die Weltpremiere von Barkers neuer Dokumentation "Travis Barker: Louder Than Fear".