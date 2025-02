Erster Präsident beim NFL-Finale: Trump bringt Tochter Ivanka mit zum Super Bowl

1 Donald Trump und Ivanka Trump beim Super Bowl in New Orleans. Foto: imago/ZUMA Press Wire / Emily Curiel

Als erster amtierender US-Präsident besuchte Donald Trump gemeinsam mit seiner Tochter Ivanka den Super Bowl in New Orleans. Während der Nationalhymne wurde er vom Publikum mit gemischten Reaktionen empfangen: In den aufkeimenden Applaus mischten sich auch Buhrufe.











Es war ein historischer Moment im Superdome von New Orleans: Zum ersten Mal in der Geschichte des Super Bowls nahm mit Donald Trump (78) ein amtierender US-Präsident das NFL-Finale live im Stadion in Augenschein. Rund eine Stunde vor Spielbeginn betrat der 78-Jährige zunächst fast unbemerkt den Rasen des Stadions. Dort grüßte er vor der Partie der Kansas City Chiefs und der Philadelphia Eagles die Zuschauer, wurde allerdings noch nicht auf der Video-Leinwand eingeblendet.