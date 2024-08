Erster Podcast nach Scheidungstermin: Oliver Pocher: Amira legt seinen Namen jetzt doch ab

1 Amira Pocher legt den Nachnamen wohl doch ab und heißt wieder Aly. Foto: imago images/STAR-MEDIA

Mit der Scheidung von Oliver und Amira Pocher scheint nun auch der Namensstreit beendet. Nach einigem Hin und Her will die Moderatorin wohl doch wieder Amira Aly heißen. Das verriet der Comedian in seiner aktuellsten Podcast-Folge.











Link kopiert



Kehrt nun doch endlich Ruhe ein bei Amira (31) und Oliver Pocher (46)? Am 29. Juli fand sich das Paar, rund ein Jahr nach seiner Trennung, zum offiziellen Scheidungstermin ein. In den Tagen zuvor hielt sich der Comedian mit öffentlichen Sticheleien gegen seine Ex-Frau nicht zurück und forderte immer wieder lautstark, dass sie seinen Nachnamen ablegen soll. Amira, die mit Mädchennamen Aly heißt, lehnte das jedoch ab. Nun will sie aber offenbar doch zu ihrem alten Nachnamen zurückkehren, wie Oliver Pocher in der neuen Folge seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" (exklusiv bei Podimo) berichtet.