Erster Platz für „SpoWo“ in Waiblingen: Bürgerpreise für Innovation und Inklusion

Unter dem Motto „Alle gemeinsam, jeder einzigartig: Innovation und Inklusion im Sport“ sind in der Kundenhalle der Kreissparkasse Waiblingen die Bürgerpreise Rems-Murr 2024 verliehen worden. Sie gingen an Vereine und Initiativen aus der Region, die vorbildliche Leistungen im Bereich Inklusion vollbringen. Den ersten Platz belegte die Sportfreizeit „SpoWo“ des VfL Waiblingen.

„Wir sind der Meinung, dass ein friedliches und inklusives Miteinander, das gleichzeitig die Einzigartigkeit der Menschen berücksichtigt, Voraussetzung für jeglichen Sport sein sollte“, sagte Uwe Burkert, der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Waiblingen, bei der Begrüßung am Abend der Preisverleihung. Der Bürgerpreis Rems-Murr 2024 setze ein starkes Zeichen für mehr Inklusion. Bewerben konnten sich gemeinnützige Vereine und Initiativen aus dem Rems-Murr-Kreis, die sich für barrierefreie Sportangebote, innovative Trainingsmethoden sowie gesundheitsfördernde Maßnahmen engagieren. Zur Feier der 50-jährigen Fusion zwischen den Sparkassen Waiblingen und Backnang betrug das Preisgeld, mit dem das Engagement der Teilnehmenden gewürdigt wurde, in diesem Jahr 17 500 Euro.

Die Waiblinger SpoWo Platz eins beim Bürgerpreis ging in diesem Jahr samt Preisgeld in Höhe von 4500 Euro an den VfL Waiblingen. Dessen „SpoWo“ ist eine Sportfreizeit in den Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien. Bis zu 180 Kinder haben pro Woche die Möglichkeit, teilzunehmen und die unterschiedlichen Sportangebote auszuprobieren. Die beteiligten Ehrenamtlichen lassen sich immer etwas Neues einfallen, um den Kindern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten und integrieren neue Trendsportarten sowie Sport- und Wasserspiele im Programm. Seit 2008 ist die Inklusion bei der SpoWo ein wichtiger Bestandteil. Kinder der Diakonie Stetten können teilnehmen und werden komplett in die Gemeinschaft integriert. Durch die Zusammenarbeit mit der Stadt Waiblingen bekommen auch Flüchtlinge und Kinder aus sozial schwächeren Familien die Möglichkeit, bei der Sportwoche mitzumachen.

Inklusives Sportfest Der zweite Platz beim Bürgerpreis 2024 ging – verbunden mit 3500 Euro Prämie – an den TSF Welzheim für dessen Inklusives Sportfest und das Parasportprogramm. Vor zehn Jahren wurde unter dem Dach der TSF Welzheim eine Parasportgruppe ins Leben gerufen. Diese ermöglicht es Menschen mit Behinderung, nach ihren Fähigkeiten zu trainieren – vor allem in Leichtathletikdisziplinen. Das Training findet einmal wöchentlich statt, mit dabei sind 20 bis 25 Athleten und Athletinnen mit Beeinträchtigung. Inzwischen findet zudem jährlich ein Sportfest unter dem Motto „Menschen mit Behinderung laden Menschen ohne Behinderung ein“ statt. Bei diesem Event werden unter anderem spezielle Sportarten im Behindertensport vorgestellt, es gibt eine Spielstraße und viele weitere Attraktionen.

Bewegter Stadtspaziergang Platz drei beim Bürgerpreis belegt die TSG Backnang mit ihrem „Bewegter Stadtspaziergang“ und Preisgeld in Höhe von 2500 Euro. Beim Bewegten Stadtspaziergang handelt es sich um ein Angebot für Menschen mit und ohne Demenz sowie für Personen, die sich für die Backnanger Stadtgeschichte interessieren. An markanten Stellen werden Erinnerungen an das Stadtleben wachgerufen und dabei mit leichten Bewegungseinheiten verbunden, um die allgemeine Beweglichkeit der Teilnehmenden zu fördern. Dies ist besonders für die an Demenz erkrankten Menschen wichtig. Mit dem Angebot wird ein niederschwelliger Einstieg in Sport und Bewegung geschaffen.

Inklusive Leserpreise Einer der von Lokalzeitungen als Leserpreis ausgelobte Sonderauszeichnungen ging, verbunden mit 2000 Euro Prämie, an die SG Schorndorf für deren inklusive Projekte. Die SG Schorndorf bietet ein vielseitiges Angebot für Kinder. Darunter sind die drei Gruppen „Kleine Helden“, die Bewegung, Spiel und Spaß speziell für Kinder mit Behinderung anbieten. Ein weiteres Angebot des Vereins ist das Projekt „Hampelmann“ – hier besuchen die Vereinsmitglieder jeden Vormittag unter anderem Kindergärten für Kinder mit Behinderung. Der Verein bietet daneben Rehasport an, auch eine Gruppe speziell für Kinder gibt es.

Der zweite Sonderpreis geht an den Verein Sternenstunde 2022, ebenfalls verbunden mit 2000 Euro Prämie. Sternenstunde 2022 ist ein Verein, der Kinder, Jugendliche und Familien in besonderen Lebensumständen durch Reittherapie unterstützt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Familien mit Kindern mit Behinderung, beziehungsweise mit motorischen, sprachlichen oder psychischen Auffälligkeiten. Durch Kooperationen mit anderen Hilfsvereinen, Kliniken und Jugendeinrichtungen ist es dem Verein möglich, ein umfangreiches Angebot zur Verfügung zu stellen. Ausgebildete Fachkräfte bieten Therapien an – einzeln, in Gruppen oder auch über Projekttage.

Vier Anerkennungspreise Mit 750 Euro dotiert waren die zusätzlich beim Bürgerpreis verliehenen Anerkennungspreise. Diese hat die Jury an die Sportgruppe des SV Backnang Steinbach, den Fußballverein Inter United Winnenden, das Fußballcamp des SV Pfahlbronn sowie das Inklusionstraining des TV Birkmannsweiler vergeben.