Erster Pärchenauftritt: Billie Eilish feiert Red-Carpet-Debüt mit Nat Wolff

Billie Eilish präsentierte sich erstmals mit Freund Nat Wolff auf dem roten Teppich. Bei der Premiere ihres Konzertfilms in Los Angeles zeigte sie sich mit dem Schauspieler und Musiker an ihrer Seite. Es war der erste gemeinsame Auftritt des Paares auf einem roten Teppich.

Billie Eilish (24) hat bei der Premiere ihres neuen Konzertfilms in Los Angeles Freund Nat Wolff (31) an ihrer Seite gehabt, wie unter anderem "E! News" berichtet. Am 6. Mai erschienen die beiden gemeinsam auf dem roten Teppich zur Premiere von "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" in Los Angeles. Es war der erste gemeinsame Pärchen-Auftritt der Jungstars, die sich lächelnd, vertraut und aneinander geschmiegt der Weltöffentlichkeit in Form der anwesenden Presse präsentierten.

Für den Abend hatte sich Eilish einen unverwechselbar eigenen Look zusammengestellt: schwarzer Rock, weißes Langarmshirt, darüber ein grünes Polohemd, dazu rote kniehohe Socken. Wolff, bekannt als Mitglied der Naked Brothers Band, erschien in einem klassischen braunen Anzug mit weißem Hemd und schwarzen Schnürschuhen.

Seit 2025 liiert?

Dass zwischen Eilish und Wolff mehr als nur eine Freundschaft besteht, deutete sich schon seit Längerem an. So zeigten sie sich etwa im Juni letzten Jahres in Venedig küssend und Champagner trinkend auf einem Balkon. Bei der Premiere des Konzertfilms, den Eilish zusammen mit Meisterregisseur James Cameron (71) inszeniert hat, nun also das Pärchendebüt.

Ein Film, den Eilish mitinszenierte

Der Film, der Konzerte von Eilish in Manchester in dreidimensionaler Bildtechnik einfängt, ist am 7. Mai in den deutschen Kinos angelaufen. Er zeigt neben den Live-Performances auch exklusive Behind-the-Scenes-Einblicke. Die Weltpremiere fand schon vor rund einer Woche in London statt.

Während Abschnitten ihrer "Hit Me Hard and Soft"-Tour im Jahr 2024 hatte ihr heutiger Partner Nat Wolff Billie Eilish auch bereits als Vorband begleitet. Gemeinsam mit seinem Bruder Alex trat er als Nat & Alex Wolff bei ihren Konzerten auf. In einem "Variety"-Interview aus dem Oktober 2024 erklärte Alex Wolff, dass sich die drei über ihre gemeinsame Erfahrung mit dem Tourette-Syndrom nähergekommen seien: "Schon als ich Billie in Interviews gesehen habe, dachte ich: 'Sie ist eine von uns.'"