Erster Pärchenauftritt: Billie Eilish feiert Red-Carpet-Debüt mit Nat Wolff

Billie Eilish präsentierte sich erstmals mit Freund Nat Wolff auf dem roten Teppich. Bei der Premiere ihres Konzertfilms in Los Angeles zeigte sie sich mit dem Schauspieler und Musiker an ihrer Seite. Es war der erste gemeinsame Auftritt des Paares auf einem roten Teppich.
Billie Eilish (24) hat bei der Premiere ihres neuen Konzertfilms in Los Angeles Freund Nat Wolff (31) an ihrer Seite gehabt, wie unter anderem "E! News" berichtet. Am 6. Mai erschienen die beiden gemeinsam auf dem roten Teppich zur Premiere von "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" in Los Angeles. Es war der erste gemeinsame Pärchen-Auftritt der Jungstars, die sich lächelnd, vertraut und aneinander geschmiegt der Weltöffentlichkeit in Form der anwesenden Presse präsentierten.