Erster Pärchenauftritt bei Filmfestival: Will Arnett feiert Red-Carpet-Debüt mit Carolyn Murphy

Will Arnett präsentierte sich erstmals offiziell mit seiner neuen Freundin Carolyn Murphy auf dem roten Teppich. Bei der Premiere seines neuen Films beim Filmfestival London zeigte sich der Schauspieler verliebt an der Seite des Models.

Will Arnett (55) erschien am Dienstag gut gelaunt zur Premiere seines neuen Films "Is This Thing On?" beim BFI London Film Festival - und hatte Carolyn Murphy (51) an seiner Seite. Für das frisch verliebte Paar war es der erste offizielle Auftritt auf einem roten Teppich.

Der kanadische Schauspieler trug einen beigen Anzug mit einem schwarzen Hemd. Seine Begleiterin entschied sich für ein schwarzes, schulterfreies Cocktailkleid mit langen Ärmeln. Dazu kombinierte das Model silberne Ohrringe und schwarze Pumps. So posierten die beiden Arm in Arm und sichtlich harmonisch in der Royal Festival Hall für die Fotografen.

"Is This Thing On?" feierte am 10. Oktober beim New York Film Festival Weltpremiere. In dem Drama spielt Arnett einen Comedian mit privaten Problemen. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Bradley Cooper, der auch Regie führte und das Drehbuch schrieb, sowie Laura Dern. Gemeinsam zeigte sich der Cast auch auf dem roten Teppich. Der Film kommt am 12. März 2026 in die deutschen Kinos.

Öffentliche Auftritte seit August

Bisher haben sich weder Will Arnett noch Carolyn Murphy zu der neuen Liebe geäußert. Das US-Magazin "People" hatte die Beziehung der beiden aber Anfang September bestätigt.

Bereits Ende August waren der "Arrested Development"-Star und seine Partnerin gemeinsam in London bei einer Theateraufführung im West End. Schauspieler Sean Hayes (55), der mit Arnett den Podcast "Smartless" führt, veröffentlichte anschließend ein Foto der Gruppe auf Instagram. Mitte September folgte ein weiterer gemeinsamer Besuch bei einer Show auf der New York Fashion Week.

Patchworkfamilie

Arnett hatte sich laut "People" Ende 2024 von seiner langjährigen Freundin Alessandra Brawn getrennt. Die beiden waren fünf Jahre liiert und haben den gemeinsamen Sohn Denny (5). Aus seiner Beziehung mit Schauspielerin Amy Poehler, mit der er von 2003 bis 2016 verheiratet war, stammen die Söhne Archie (16) und Abel (15).

Carolyn Murphy, die über 70 Mal auf dem Cover der "Vogue"zu sehen war, ist wiederum Mutter der 24-jährigen Dylan Blue aus ihrer Beziehung mit Pavel Bureslavsky.