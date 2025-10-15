Erster Pärchenauftritt bei Filmfestival: Will Arnett feiert Red-Carpet-Debüt mit Carolyn Murphy

Will Arnett präsentierte sich erstmals offiziell mit seiner neuen Freundin Carolyn Murphy auf dem roten Teppich. Bei der Premiere seines neuen Films beim Filmfestival London zeigte sich der Schauspieler verliebt an der Seite des Models.
Will Arnett (55) erschien am Dienstag gut gelaunt zur Premiere seines neuen Films "Is This Thing On?" beim BFI London Film Festival - und hatte Carolyn Murphy (51) an seiner Seite. Für das frisch verliebte Paar war es der erste offizielle Auftritt auf einem roten Teppich.