Erster öffentlicher Termin: Charles und Camilla in Australien: Palast dankt für warme Begrüßung

König Charles III. und Königin Camilla befinden sich auf einem mehrtägigen Australienbesuch. Als erster Termin steht ein Gottesdienst in Sydney auf dem Programm. Der Palast bedankt sich unterdessen für den warmen Empfang.

König Charles III. (75) und Königin Camilla (77) haben mit dem offiziellen Teil ihrer mehrtägigen Australienreise begonnen. Das königliche Paar hat in Sydney an einem Sonntagsgottesdienst teilgenommen, der laut eines Berichts der britischen BBC von Erzbischof Kanishka Raffel (59) geleitet wurde.

Einmal Ihren Majestäten Hallo sagen

Zahlreiche Schaulustige und Royal-Fans seien demnach bereits seit den frühen Morgenstunden Schlange gestanden, um einen Blick auf den König und die Königin zu erhaschen oder vielleicht sogar wenige Worte mit den Royals zu wechseln. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Königspaares teilt der Palast einige Eindrücke, die zeigen, wie Charles und Camilla von den wartenden Menschen empfangen werden. Im beigefügten Kommentar bedankt sich der Palast bei allen, die zur St-Thomas'-Kirche in Sydney gekommen sind, um "Ihren Majestäten Hallo zu sagen".

In der Nähe sei es laut britischer Medienberichte aber auch zu Protesten von Monarchiegegnern gekommen. Die BBC berichtet etwa von einer Gruppe rund 20 lautstarker Demonstranten vor der Kirche, die "Nicht unser König" gerufen habe.

König Charles III. wird mit seiner Ehefrau neben Sydney auch die Hauptstadt Canberra besuchen. Anschließend reist das Königspaar von Australien weiter nach Samoa. Für die Ankunft des Paares ließ das Sydney Opera House sein berühmtes Dach erstrahlen und zeigte projizierte Bilder des Paares. "Vielen Dank für den besonderen Empfang, Australien", hieß es auf Instagram aus dem Palast. Auf dem Account der Royal Family wurde außerdem erklärt: "Der König und die Königin sind in Sydney gelandet, um ihren Besuch in Australien zu beginnen. Es ist der erste Besuch Seiner Majestät in einem Königreich als Souverän."