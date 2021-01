1 Das mutierte Coronavirus aus Südafrika hat Baden-Württemberg erreicht (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In Deutschland ist erstmals die Corona-Mutation B.1.351 aus Südafrika nachgewiesen worden. Es handelt sich um eine Familie aus dem baden-württembergischen Zollernalbkreis.

Stuttgart - Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat den ersten Nachweis der Corona-Mutation B.1.351 aus Südafrika in Deutschland gemeldet.

Betroffen sei eine Familie, die am 13. Dezember aus Südafrika in den Zollernalbkreis zurückgekehrt sei, teilte das Stuttgarter Sozialministerium am Dienstag mit. Am Montag sei der Nachweis der Variante von der Berliner Charité bestätigt worden.