Zwei Landwirte starten mit zwei Hofdamen in ihre Hofwochen. Bei Thomas gibt es Spannungen zwischen sehr ungleichen Frauen, bei Friedrich droht die Zimmerverteilung zum Problem zu werden. Dazu gibt es in Folge drei von "Bauer sucht Frau" den ersten Kuss - aber anders als die Kandidatin dachte.

Walter (73) freut sich "ganz sehr", sein Herz "fängt an zu arbeiten". Katharina (70) kommt in Folge drei von "Bauer sucht Frau" (20:15 Uhr RTL, vorab bei RTL+) auf seinen Hof im Emsland. Die gebürtige Polin hatte Walter beim Scheunenfest Wurst mitgebracht. Die würde Walter jetzt gerne mit ihr essen, doch sein Hund hat sie gefressen. Nicht nur Walters Herz, sondern auch Katharina fängt bald an zu arbeiten. Beim Aussortieren von Eiern auf dem Fließband stellt sie sich gut an und punktet bei Walter mit Engagement.

Apropos Eier: Katja (55) ist leicht irritiert, dass Johann (60) zum Frühstück gefärbte Exemplare kredenzt. Schließlich ist nicht Ostern. Aber Johann mag es bunt. Der "Hackepeter", den der Bauer ebenfalls auftischt, ist von Kräutern durchzogen. "Das ist gesund", sagt er.

Nach dem Frühstück geht es raus zu den Kälbern, die Johann "Tischis" nennt. Dort besingt der Bauer frei nach dem 1995er-Hit von Pur Katjas graue Haare. Er zeigt sich spielerisch eifersüchtig, dass seine Hofdame im Hühnerstall nur das Federvieh krault und nicht ihn.

Erster Kuss für Pauline

Insa (28) räuchert ihr Haus aus, bevor Christoph ankommt. Die Bäuerin ist spirituell interessiert und will auch gleich wissen, wie es ihr Auserwählter damit hält. Der Justizfachwirt will sich zunächst nicht festlegen, gibt sich aber offen für alles. Christoph lernt gleich Insas Familie kennen. Untergebracht ist er in einem Tiny House auf dem Hofgelände, mit einem Dixieklo daneben.

Für Pauline (25) fühlt es sich "wie nach Hause kommen" an, als sie erstmals Christophers (31) Hof betritt. Dort bekommt sie auch gleich den ersten Kuss. Allerdings nicht von Christopher, sondern von einem seiner Hunde. Wie Christoph bei Insa wird auch Pauline in einem eigenen, hochmodernen Tiny House untergebracht.

Konfliktpotential bei zwei Bewerberinnen

Zwei Bauern dieser Folge haben sich gleich zwei Hofdamen eingeladen, Thomas (39) und Friedrich (29). Thomas fährt seine Bewerberinnen mit dem Trecker vom Bahnhof nachhause. Sandra (33) kann dabei auf dem engen Gefährt mehr oder weniger unfreiwillig auf Tuchfühlung mit ihrem Bauern gehen. Michaela (35) sitzt weiter entfernt, was die Soldatin aber nicht daran hindert, ohne Punkt und Komma zu reden. Das ist Thomas fast schon "zu viel". Bei dem Bauer kommt auch nicht gut an, dass ihm Michaela gleich die Pistole auf die Brust setzt, um eine Entscheidung für eine Frau zu erzwingen.

Sandra punktet derweil nicht nur mit ihrer Zurückhaltung, sondern auch mit ihrem Beruf. Thomas findet es beruhigend, eine Krankenschwester im Haus zu haben. Er erzählt von einem schweren Unfall, an dem er einmal beinahe gestorben wäre. Die beiden Frauen singen dann bei Thomas' Mutter vor. Dass der Bauer dabei schon die Kinderfrage aufwirft, findet Sandra etwas früh.

Friedrichs Kandidatinnen verstehen sich besser als Thomas' ungleiche Bewerberinnen. Dennoch droht auch bei Laura (26) und Selina (25) Konfliktpotential. Für seine Kandidatinnen hat Friedrich Schlafzimmer unterschiedlicher Größe vorbereitet. Der Raum für eine Frau ist großzügig bemessen, für die andere hat der Jungbauer eine Schlafcouch in sein schmales Büro gestellt. Dafür gibt es hier Ausblick auf die Weide. Laura entschärft die Situation, indem sie sich freiwillig für das kleine Zimmer entscheidet.