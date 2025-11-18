Zwei Landwirte starten mit zwei Hofdamen in ihre Hofwochen. Bei Thomas gibt es Spannungen zwischen sehr ungleichen Frauen, bei Friedrich droht die Zimmerverteilung zum Problem zu werden. Dazu gibt es in Folge drei von "Bauer sucht Frau" den ersten Kuss - aber anders als die Kandidatin dachte.
Walter (73) freut sich "ganz sehr", sein Herz "fängt an zu arbeiten". Katharina (70) kommt in Folge drei von "Bauer sucht Frau" (20:15 Uhr RTL, vorab bei RTL+) auf seinen Hof im Emsland. Die gebürtige Polin hatte Walter beim Scheunenfest Wurst mitgebracht. Die würde Walter jetzt gerne mit ihr essen, doch sein Hund hat sie gefressen. Nicht nur Walters Herz, sondern auch Katharina fängt bald an zu arbeiten. Beim Aussortieren von Eiern auf dem Fließband stellt sie sich gut an und punktet bei Walter mit Engagement.