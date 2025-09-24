Erster Instagram-Beitrag nach Pause: Vor TV-Rückkehr: Jimmy Kimmel bricht sein Schweigen

Seit seiner vorübergehenden Suspendierung war von Jimmy Kimmel nichts zu hören. Doch unmittelbar vor der Rückkehr seiner Late-Night-Show gibt es jetzt ein öffentliches Statement.
Am Dienstagabend US-Zeit kehrt Late-Night-Talker Jimmy Kimmel (57) auf die Bildschirme von ABC zurück, nachdem seine Show "Jimmy Kimmel Live!" vorübergehend nicht ausgestrahlt wurde. Wenige Stunden zuvor hat Kimmel sich auch erstmals wieder öffentlich zu Wort gemeldet und seinen ersten Instagram-Beitrag seit dem 15. September abgesetzt, vor seiner vorübergehenden Suspendierung am 17. September.