Erster Instagram-Beitrag nach Pause: Vor TV-Rückkehr: Jimmy Kimmel bricht sein Schweigen

Seit seiner vorübergehenden Suspendierung war von Jimmy Kimmel nichts zu hören. Doch unmittelbar vor der Rückkehr seiner Late-Night-Show gibt es jetzt ein öffentliches Statement.

Am Dienstagabend US-Zeit kehrt Late-Night-Talker Jimmy Kimmel (57) auf die Bildschirme von ABC zurück, nachdem seine Show "Jimmy Kimmel Live!" vorübergehend nicht ausgestrahlt wurde. Wenige Stunden zuvor hat Kimmel sich auch erstmals wieder öffentlich zu Wort gemeldet und seinen ersten Instagram-Beitrag seit dem 15. September abgesetzt, vor seiner vorübergehenden Suspendierung am 17. September.

Norman Lear war auf Richard Nixons Feindesliste In dem sozialen Netzwerk teilte Kimmel ein Foto von sich selbst mit dem legendären Serienschöpfer, Produzenten und Drehbuchautor Norman Lear (1922-2023). Dazu schrieb er lediglich: "Ich vermisse diesen Typ heute."

Lear starb im Jahr 2023 im Alter von 101 Jahren. Er war eine Größe der US-Sitcom-Branche, erdachte die überaus erfolgreichen Serien "All in the Family" und "Die Jeffersons" - neben anderen. In ihnen waren die großen gesellschaftlichen und politischen Streitpunkte der 1970er Jahre wie Rassismus, Sexismus, die Frauenbewegung, Antisemitismus, Abtreibung, Homophobie, der Vietnamkrieg oder Klassenkonflikte Gegenstand der Handlung, wurden auf ernsthafte Weise und zugleich mit Humor behandelt.

Die Gäste für Rückkehr von "Jimmy Kimmel Live!"

Lear soll es auch auf die berüchtigte Feindesliste des ehemaligen US-Präsidenten Richard Nixon (1913-1994) geschafft haben, dem es ein Dorn im Auge gewesen sein soll, progressive Themen zur Hauptsendezeit im Fernsehen sehen zu müssen. Das stellt eine Parallele zu Jimmy Kimmel dar, hat sich doch der gegenwärtige US-Präsident Donald Trump (79) oftmals abschätzig über Kimmel geäußert, öffentlich seine Absetzung gefordert und Kimmels vorübergehende Suspendierung in der vergangenen Woche auf seinem eigenen sozialen Netzwerk gefeiert.

Der Sender ABC, der zum Disney-Konzern gehört, hatte am gestrigen Montag bekannt gegeben, dass "Jimmy Kimmel Live!" wieder ausgestrahlt wird. "Wir haben die letzten Tage damit verbracht, intensive Gespräche mit Jimmy zu führen, und nach diesen Gesprächen haben wir die Entscheidung getroffen, die Show am Dienstag wieder aufzunehmen", hieß es in einer Erklärung, aus der US-Medien zitierten.

Laut des US-Branchenmagazins "Variety" werden am Dienstagabend Hollywoodstar Glen Powell (36) und Sängerin Sarah McLachlan (57) bei "Jimmy Kimmel Live!" zu Gast sein. Letztere hatte einen Auftritt bei einem Disney-Event aus Solidarität mit dem Late-Night-Talker gecancelt.