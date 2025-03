Erster Gig nach Abschiedstour: Kiss kündigen unmaskiertes Konzert an

Zwei Jahre nach ihrer Abschiedstour kehren Kiss auf die Bühne zurück. Die Band gab in ihrem Newsletter bekannt, dass sie im November dieses Jahres noch einmal auftreten wird. Der Gig wird im Rahmen einer Veranstaltung in Las Vegas, die vom 14. bis zum 16. November 2025 geht, stattfinden. Das dreitägige Event steigt zum Anlass eines doppelten Jubiläums. So feiern Kiss in den Virgin Hotels Las Vegas nicht nur das 50-jährige Bestehen ihres Fanclubs "Kiss Army", sondern auch den 30. Jahrestag der ersten Fan-Convention.

Wie aus dem Newsletter hervorgeht, werden Kiss ohne ihr legendäres Make-up auftreten, mit dem sie in den 1970er-Jahren bekannt wurden. Es gibt für Fans auch die Möglichkeit, sich mit den unmaskierten Bandmitgliedern um Gene Simmons (75) fotografieren zu lassen.

Neben dem Line-up von der Abschiedstour aus Simmons, Paul Stanley (73), Tommy Thayer (64) und Eric Singer (66) wird auch Bruce Kulick (71) auftreten. Der war von 1984 bis 1996 Gitarrist von Kiss. Ob Kulick mit seiner ehemaligen Band oder alleine auf der Bühne steht, geht aus dem Newsletter nicht hervor. Dort heißt es nur, dass es eine "special live performance" von ihm geben wird.

Darum treten Kiss ohne Make-up auf

Eigentlich hatten Kiss ihre Live-Karriere am 2. Dezember 2023 beendet. Im Madison Square Garden schlossen sie an diesem Tag ihre "End of the Road World Tour" ab. Damals war allerdings nur von der "letzten Live-Show in Make-up" die Rede. Konzerte ohne Schminke bleiben also weiter erlaubt, ohne das Abschiedsversprechen zu brechen.

Bis 1983 traten Kiss nur mit ihrem ikonischen Make-up aus weißer Grundierung und individuellen Akzenten in Schwarz oder anderen Farben auf. Erst deutlich später kehrten die New Yorker zu ihrem ursprünglichen Look zurück. Bruce Kulick spielte ausschließlich während der Unmasked-Ära mit Kiss.

Bei ihrem Abschiedskonzert im Dezember 2023 hatten Kiss ihre Avatare vorgestellt, die sie künftig bei Konzerten vertreten sollen. Damit wollen sie dem Weg folgen, den ABBA erfolgreich gegangen sind. Die Kiss-Hologramme stammen von derselben Firma, die schon die Doubles der Schweden gestaltet haben. In Las Vegas haben Fans im November aber nochmal die Chance, die Rockstars in Fleisch und Blut zu sehen.