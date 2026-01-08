Katy Perry gewährt intime Einblicke in ihre Feiertage. Dabei zeigt sie nicht nur innige Momente mit ihrem neuen Freund Justin Trudeau, sondern auch harmonische Familienszenen mit ihrem Ex-Verlobten Orlando Bloom und der gemeinsamen Tochter.
Katy Perry (41) hat offenbar einen bewegten Jahreswechsel hinter sich - und teilt die schönsten Momente nun mit ihren Fans. Die Sängerin veröffentlichte auf Instagram eine Fotoreihe unter dem Titel "Holidaze", einem Kofferwort aus den beiden Begriffen Holiday (Urlaub) und Daze (Benommenheit).