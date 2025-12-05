Erster gemeinsamer offizieller Termin: Justin Trudeau und Katy Perry feiern besondere Pärchen-Premiere

Katy Perry und Justin Trudeau zeigen sich erstmals bei einem politisch-diplomatischen Termin als Paar: In Tokio trafen sie den früheren japanischen Premierminister Fumio Kishida und dessen Frau zum gemeinsamen Mittagessen. Dabei bezeichnete der Ex-Politiker die Sängerin als Trudeaus "Partnerin".

Was für manche Paare ein gemütlicher Restaurantbesuch ist, gerät bei Katy Perry (41) und Justin Trudeau (53) zum diplomatischen Großereignis. Die Pop-Sängerin und der ehemalige kanadische Premierminister trafen sich in Tokio mit dem früheren japanischen Regierungschef Fumio Kishida (68) und dessen Ehefrau Yuko (61) zum Mittagessen - und sorgten damit für ihren ersten gemeinsamen Auftritt als Liebespaar auf dem politischen Parkett.

Kishida teilte anschließend ein Foto des Quartetts auf X, das die vier vor einem Weihnachtsbaum zeigt. Dabei wählte er bemerkenswerte Worte: Er bezeichnete Perry als Trudeaus "Partnerin". "Der ehemalige kanadische Premierminister Trudeau kam mit seiner Partnerin nach Japan und aß mit uns zu Mittag", schrieb der Politiker, der von Oktober 2021 bis Oktober 2024 als Premierminister Japans amtierte.

Justin Trudeau schwärmt von der Begegnung

Trudeau reagierte öffentlich auf den Post, teilte diesen und bestätigte damit indirekt auch endlich die Beziehung. "Katy und ich haben uns sehr gefreut, mit euch zusammenzusitzen", schrieb er an Kishida gerichtet. "Danke, Fumio, für deine Freundschaft und dein fortgesetztes Engagement für die internationale regelbasierte Ordnung und eine bessere Zukunft für alle."

Für das Treffen wählte Perry ein elegantes dunkelgrünes Zweiteiler-Ensemble, kombiniert mit schwarzen Strumpfhosen, Rollkragenpullover und Stiefeln. Trudeau erschien im grauen Anzug mit hellblauem Hemd - ganz der Staatsmann, auch nach seinem Rücktritt. Auf dem gemeinsamen Foto legte die Sängerin vertraulich einen Arm hinter ihren Partner.

Das Paar wurde während des Japan-Aufenthalts laut Medienberichten auch in Asakusa gesichtet, eines der historischen Viertel Tokios. Demnach besuchten sie dort gemeinsam ein Restaurant, das für seine Live-Sumo-Kämpfe bekannt ist, und genossen traditionelle japanische Gerichte.

Von den ersten Gerüchten zur Gewissheit

Perry und Trudeau waren erstmals im Juli bei einem Abendessen in Montreal zusammen gesehen worden. Ende Oktober machten sie dann ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar: Hand in Hand verließen sie das Crazy Horse Paris, wo sie Perrys 41. Geburtstag mit einer Kabarett-Show gefeiert hatten.

Die "Roar"-Interpretin hatte sich im Juni nach fast einem Jahrzehnt von ihrem Verlobten Orlando Bloom (48) getrennt. Das frühere Paar hat eine gemeinsame Tochter, die fünfjährige Daisy Dove. Trudeau wiederum gab im August 2023 die Trennung von seiner Frau Sophie Grégoire (50) nach 18 Jahren Ehe bekannt. Die beiden teilen sich das Sorgerecht für ihre drei Kinder Xavier (18), Ella-Grace (16) und Hadrien (11).