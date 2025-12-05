Erster gemeinsamer offizieller Termin: Justin Trudeau und Katy Perry feiern besondere Pärchen-Premiere

Katy Perry und Justin Trudeau zeigen sich erstmals bei einem politisch-diplomatischen Termin als Paar: In Tokio trafen sie den früheren japanischen Premierminister Fumio Kishida und dessen Frau zum gemeinsamen Mittagessen. Dabei bezeichnete der Ex-Politiker die Sängerin als Trudeaus "Partnerin".
Was für manche Paare ein gemütlicher Restaurantbesuch ist, gerät bei Katy Perry (41) und Justin Trudeau (53) zum diplomatischen Großereignis. Die Pop-Sängerin und der ehemalige kanadische Premierminister trafen sich in Tokio mit dem früheren japanischen Regierungschef Fumio Kishida (68) und dessen Ehefrau Yuko (61) zum Mittagessen - und sorgten damit für ihren ersten gemeinsamen Auftritt als Liebespaar auf dem politischen Parkett.