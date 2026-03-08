Fast eine halbe Stunde Bildschirmzeit für Dieter Bohlen - das sorgte beim ARD-Samstagabendprogramm für Kritik im Netz. Seine Frau Carina allerdings begeisterte die Zuschauer und Zuschauerinnen.
Normalerweise stehen bei "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" die Kinder im Mittelpunkt. Doch die jüngste Samstagabend-Ausgabe der ARD-Show stand in großen Teilen unter dem inoffiziellen Motto "Dieter-und-Carina-Bohlen-Show". Es war der erste gemeinsame Fernsehauftritt des nun verheirateten Paares in einer Entertainmentshow - und Moderator Kai Pflaume nahm sich viel Zeit dafür.