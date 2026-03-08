Normalerweise stehen bei "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" die Kinder im Mittelpunkt. Doch die jüngste Samstagabend-Ausgabe der ARD-Show stand in großen Teilen unter dem inoffiziellen Motto "Dieter-und-Carina-Bohlen-Show". Es war der erste gemeinsame Fernsehauftritt des nun verheirateten Paares in einer Entertainmentshow - und Moderator Kai Pflaume nahm sich viel Zeit dafür.

Rund eine Viertelstunde lang sprach Pflaume mit dem Musiker und seiner frisch angetrauten Frau über Beziehung, Hochzeit und Karriere. Daneben saß die elfjährige Ameli - die eigentliche Kandidatin des Abends -, und hörte zu. Insgesamt kamen die Bohlens auf annähernd eine halbe Stunde Bildschirmzeit. Zum Vergleich: Als Pflaume später Per Mertesacker, Jochen Breyer und den zwölfjährigen Paul begrüßte, dauerte das Gespräch keine sechs Minuten - und Paul wurde von Beginn an einbezogen.

Antrag im Gummiboot, Tränen beim Jawort

Dafür weiß Deutschland nun wesentlich mehr über die Hochzeit des Promipaares. Dass der Ehering nach 20 gemeinsamen Jahren überhaupt ans Ziel kam, liegt an Carina Bohlen. Den Antrag stellte nämlich nicht er, sondern sie. "Wir haben immer gesagt, nach 20 oder 25 Jahren wollen wir heiraten, aber es kam nie ein Antrag - deswegen hab ich den Antrag gemacht", berichtete sie im Gespräch mit Pflaume. Der Ort: ein kleines gelbes Gummiboot, eigentlich für die Kinder gekauft. Darin fragte sie relativ spontan: "Wollen wir jetzt nicht langsam heiraten?"

Dieter Bohlen bezeichnete den Moment als "unromantisch", woraufhin seine Frau ihn mit einem Grinsen fragte: "Mein Antrag war unromantisch?" Die Lacher im Studio waren eindeutig auf ihrer Seite. Bohlen ruderte zurück: Gemeint sei lediglich der Ort gewesen, nicht die Geste. Die Hochzeit selbst sei dafür umso romantischer gewesen. Beim Jawort verzögerte sich die Zeremonie um ein paar Minuten - weil Bohlen vor lauter Freudentränen nicht sprechen konnte. "Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Es war wirklich sehr, sehr schön", sagte er.

Als dann endlich das eigentliche Duell begann, traten Dieter und Carina Bohlen gemeinsam gegen die elfjährige Ameli an. Die Aufgabe verlangte Musikwissen aus den 1980er-Jahren: Bekannte Musikvideos mussten anhand von Standbildern erkannt werden. Sowohl das Promipaar als auch die Schülerin lagen mehrfach richtig, sodass erst ein Stechen die Entscheidung brachte. Am Ende gewann Ameli das Duell.

Kritik und ein überraschtes Netz

Auf Instagram riefen die langen Gesprächspassagen gemischte Reaktionen hervor. Mehrere Zuschauer bemängelten die Gewichtung: "Große Bühne für den Selbstdarsteller DB", schrieb einer. Ein anderer kommentierte: "Viel zu lange mit Bohlen gequatscht." Und ein dritter fasste die Kritik zusammen: "Eigentlich sollten in so einer Sendung die Kleinen im Mittelpunkt stehen, aber nein, Kai Pflaume redet und redet mit Bohlen..."

Einen ganz anderen Ton schlugen dagegen die Zuschauer an, wenn es um Carina Bohlen ging. "Am besten hat mir Carina gefallen" und "Ihr steigt die Berühmtheit nicht zu Kopf", hieß es in den Kommentaren. "Meine persönliche positive Überraschung war für mich Carina - mir war bisher nicht bewusst, was für eine hübsche und sympathische Frau sie ist", liest man auf Instagram. Eine andere Zuschauerin schrieb: "Die anderen Promis waren natürlich auch gut und die Kinder sowieso. Aber Carina, ihre etwas unsichere und bescheidene Art - das war das Highlight der Sendung für mich."