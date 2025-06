Formel-1-Spektakel bald im Kino Brad Pitt startet "F1"-Promotour in Mexiko - in Pink und Lila

Am 26. Juni startet Brad Pitt mit "F1" in den deutschen Kinos. Nun hat der Superstar die Pressetour für seinen Film über die Formel 1 gestartet. In auffälligen Outfits in Pink und Lila zeigte er sich Fans und Fotografen.