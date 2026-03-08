Erster Geburtstag nach dem Tod: Witwe und Tochter gedenken James Van Der Beek auf Instagram

James Van Der Beek wäre 49 Jahre alt geworden. Zum ersten Geburtstag nach seinem Tod erinnert seine Witwe Kimberly mit bewegenden Worten und Fotos an den Schauspieler. Tochter Emilia spricht in einem Video darüber, wie sich der Verlust eines geliebten Menschen bewältigen lässt.

Es ist ein Datum, das wehtut. Am 8. März wäre James Van Der Beek 49 Jahre alt geworden - der erste Geburtstag, den der "Dawson's Creek"-Star nicht mehr selbst erlebt. Seine Witwe Kimberly Van Der Beek (44) hat den Tag nicht stillschweigend verstreichen lassen. Auf Instagram teilte sie am Sonntag eine Reihe persönlicher Fotos und Videos.

"Es wäre heute dein 49. Geburtstag. Und ich vermisse dich unendlich", schrieb sie über eines der Bilder, das sie gemeinsam mit James zeigt. Dazu kamen weitere Aufnahmen aus dem Familienalbum: James mit den sechs gemeinsamen Kindern - den Töchtern Olivia, Annabel, Emilia und Gwendolyn sowie den Söhnen Joshua und Jeremiah.

Trost von Tochter Emilia

Noch bewegender wird Van Der Beeks erster Geburtstag nach seinem Tod durch ein Video, das Tochter Emilia aufgenommen hat - auf eigene Initiative, wie Kimberly erklärte: "Emilia fragte mich, ob sie ein Video drehen könne, um es heute zu posten, ging nach draußen und kam mit diesem zurück." In dem Clip wendet sich das Mädchen direkt an die Follower ihrer Mutter und gibt Ratschläge, wie man mit dem Verlust eines geliebten Menschen umgehen kann. "Wenn ihr sie vermisst, könnt ihr weinen und mit ihnen sprechen. Ich spreche jeden Tag mit meinem Vater", sagt sie - und fügt hinzu, sie sei überzeugt, dass er sie hören könne. "Ich weiß, dass er jetzt an einem guten Ort ist. Er hat keine Schmerzen mehr, er ist im Himmel."

Emilia erinnert sich auch an ein Gespräch mit ihrem Vater: "Etwas, was mir mein Vater sagte, war: Wenn das nicht so ausgeht, wie er und wir es wollen, dass er überlebt, muss ich weiter an Wunder glauben." Kimberly schloss ihren Post mit einem Dank an die Community: "Vielen Dank für die enorme Herzlichkeit, Liebe und Unterstützung für die Familie."

Krebs-Diagnose im Jahr 2023

James Van Der Beek starb am 11. Februar 2025 im Alter von 48 Jahren an den Folgen eines kolorektalen Karzinoms im dritten Stadium. Die Diagnose hatte er im November 2024 öffentlich gemacht - entdeckt worden war der Krebs bereits im August 2023 bei einer Routine-Darmspiegelung. Die öffentliche Anteilnahme war enorm, doch der Schauspieler, der durch seine Rolle als Dawson Leery weltberühmt wurde, kämpfte den Kampf vor allem im Kreis seiner Familie.

Erneutes Ja-Wort kurz vor dem Tod

James und Kimberly hatten sich 2009 kennengelernt, im August 2010 geheiratet und sechs Kinder großgezogen. 2020 verließen sie Los Angeles und bauten sich in Texas ein neues Leben auf. Was wenige wissen: Kurz vor seinem Tod erneuerten die beiden ihre Gelübde. "Wir haben uns zwei Tage vorher dazu entschieden, und Freunde haben uns neue Ringe besorgt, unser Schlafzimmer mit Blumen und Kerzen gefüllt - und wir haben vom Bett aus unsere Versprechen erneuert", erzählte Kimberly gegenüber "People". Die Zeremonie sei schlicht gewesen, aber "schön und bewegend".

Nach James' Tod starteten Freunde der Familie eine GoFundMe-Kampagne, um Kimberly und die sechs Kinder zu unterstützen. Die Spendensumme überschritt in weniger als 24 Stunden die Marke von einer Million US-Dollar. Die Kosten für James' medizinische Behandlung und den langen Kampf gegen den Krebs hätten die Familie finanziell stark belastet, heißt es auf der Spendenplattform.