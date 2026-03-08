Erster Geburtstag nach dem Tod: Witwe und Tochter gedenken James Van Der Beek auf Instagram

James Van Der Beek wäre 49 Jahre alt geworden. Zum ersten Geburtstag nach seinem Tod erinnert seine Witwe Kimberly mit bewegenden Worten und Fotos an den Schauspieler. Tochter Emilia spricht in einem Video darüber, wie sich der Verlust eines geliebten Menschen bewältigen lässt.
Es ist ein Datum, das wehtut. Am 8. März wäre James Van Der Beek 49 Jahre alt geworden - der erste Geburtstag, den der "Dawson's Creek"-Star nicht mehr selbst erlebt. Seine Witwe Kimberly Van Der Beek (44) hat den Tag nicht stillschweigend verstreichen lassen. Auf Instagram teilte sie am Sonntag eine Reihe persönlicher Fotos und Videos.