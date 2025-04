Sarah Michelle Gellar (47) erinnert an ihre verstorbene Freundin Shannen Doherty (1971-2024). Der "Charmed"-Star wäre am 12. April 54 Jahre alt geworden. Im Juli 2024 verstarb sie nach einem langjährigen Kampf gegen ihre Krebserkrankung.

"Seit ich mich erinnern kann, haben wir unsere Geburtstage zusammen gefeiert", schrieb Gellar am Samstag auf Instagram zu einem älteren Foto, das die beiden Freundinnen bei einer gemeinsamen Geburtstagsfeier zeigt. "Dieses Jahr werde ich diese Tradition fortsetzen und dir zu Ehren feiern. Ich bin so froh, dass wir alle letztes Jahr an diesem Tag zusammen waren, ohne zu wissen, dass es das letzte Mal sein würde. Alles Gute zum Geburtstag, Shannen."

Videoaufnahme drei Monate vor dem Tod

Neben dem nostalgischen Foto teilte die "Buffy"-Darstellerin auch ein bisher unveröffentlichtes Video ebendieser letzten gemeinsamen Geburtstagsfeier im Jahr 2024. In dem Clip sieht man, wie die beiden Schauspielerinnen jeweils einen Geburtstagskuchen überreicht bekommen und die Kerzen darauf auspusten. Im Hintergrund hört man ihre Freunde ein Geburtstagslied singen. Da Sarah Michelle Gellar nur zwei Tage nach Shannen Doherty Geburtstag hat, feierten sie traditionell gemeinsam.

Nur drei Monate nach dem fröhlichen Video verstarb Doherty an ihrer Brustkrebserkrankung. Die Krankheit war erstmals 2015 diagnostiziert worden und zwei Jahre später in Remission gegangen. 2020 gab sie bekannt, dass der Krebs zurückgekehrt sei. 2023 teilte sie schließlich mit, dass auch ihr Gehirn und in ihre Knochen befallen seien. "Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben", sagte die Schauspielerin damals im Gespräch mit dem "People"-Magazin.

Auch "Charmed"-Kollegin meldet sich zu Wort

Neben Gellar meldete sich auch Dohertys ehemalige "Charmed"-Kollegin Rose McGowan (51) zum Geburtstag zu Wort. "Du fehlst, du wirst geliebt", schrieb sie in ihrer Instagram-Story zu einem Bild der Verstorbenen und markierte Dohertys Instagram-Account.

Als die Nachricht von Shannen Dohertys Tod im vergangenen Jahr bekannt wurde, veröffentlichte Gellar bereits einen bewegenden Abschied an ihre langjährige Freundin. "Wie findet man die richtigen Worte, um 30 Jahre Freundschaft zusammenzufassen? Ich erinnere mich immer wieder daran, dass es nur deshalb so sehr schmerzt, weil so viel Liebe da war", hieß es in dem Beitrag.