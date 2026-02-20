Erster Geburtstag als Mutter: Millie Bobby Brown teilt seltenes Bild mit Tochter

Millie Bobby Brown feiert ihren ersten Geburtstag als Mutter und überrascht ihre Fans mit einem seltenen Foto mit ihrer Tochter. Auf Instagram bedankt sich die "Stranger Things"-Darstellerin bei ihrer Familie.
Millie Bobby Brown hat ihren 22. Geburtstag am 19. Februar mit einem seltenen Einblick in ihr Familienleben gefeiert. Die "Stranger Things"-Darstellerin postete ein Foto auf Instagram, das sie gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter bei Sonnenuntergang am Strand zeigt. In warmer Kleidung sitzt das Mutter-Tochter-Duo mit dem Blick aufs Meer gerichtet im Sand. Das Gesicht ihrer Tochter zeigt Brown nicht.