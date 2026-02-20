Erster Geburtstag als Mutter: Millie Bobby Brown teilt seltenes Bild mit Tochter

Millie Bobby Brown feiert ihren ersten Geburtstag als Mutter und überrascht ihre Fans mit einem seltenen Foto mit ihrer Tochter. Auf Instagram bedankt sich die "Stranger Things"-Darstellerin bei ihrer Familie.

Millie Bobby Brown hat ihren 22. Geburtstag am 19. Februar mit einem seltenen Einblick in ihr Familienleben gefeiert. Die "Stranger Things"-Darstellerin postete ein Foto auf Instagram, das sie gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter bei Sonnenuntergang am Strand zeigt. In warmer Kleidung sitzt das Mutter-Tochter-Duo mit dem Blick aufs Meer gerichtet im Sand. Das Gesicht ihrer Tochter zeigt Brown nicht.

Für die britische Schauspielerin ist es der erste Geburtstag als Mutter: Zusammen mit Ehemann Jake Bongiovi (23) adoptierte sie ihre Tochter im vergangenen Sommer. "22. Ich bin dankbar für meinen Mann und meine Tochter. Für meine Familie und Freunde. Für alle meine Tiere. Ich bin so gesegnet", schrieb Brown zu dem Foto.

Ehemann Bongiovi gratuliert mit liebevollen Worten

Auch Ehemann Bongiovi ließ den Ehrentag seiner Frau nicht unkommentiert. In seiner Instagram-Story teilte der Sohn von Rocklegende Jon Bon Jovi ein Foto von ihr mit ihren Tieren. "An meine wunderschöne Frau, alles Gute zum Geburtstag. Dein Herz ist einzigartig", gratulierte er dazu. Die beiden hatten im Mai 2024 geheiratet und rund ein Jahr später ihre Elternschaft bekannt gegeben.

Auf die Privatsphäre der Tochter legt das Paar aber sehr viel Wert, weswegen es auch deren Namen bis heute nicht öffentlich gemacht hat. "Für mich ist es wirklich wichtig, sie und ihre Geschichte zu schützen, bis sie alt genug ist, um sie möglicherweise eines Tages selbst zu erzählen", erklärte Brown in einem Interview mit der britischen "Vogue" im November 2025. "Es steht mir nicht zu, sie absichtlich und gegen ihren Willen ins Rampenlicht zu stellen." Sollte sich die Kleine eines Tages selbst für die Öffentlichkeit entscheiden, würden ihre Eltern das aber unterstützen. Aufziehen wollen Brown und Bongiovi ihre Tochter auf ihrer Farm im US-Bundesstaat Georgia mit Schafen, Ziegen, Kühen, Eseln, Katzen und Hunden.