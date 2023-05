1 Die Deutschen kommen! Männer mit Mundschutz stellen Sonnenschirme am Strand Alcudia im Norden von Mallorca auf. Foto: dpa/Clara Margais

An diesem Montag landen auf Mallorca die ersten beiden Flugzeuge mit deutschen Touristen. Viele Spanier fürchten, dass die Besucher ansteckend sein könnten. Das erwartet die Deutschen auf der Urlaubsinsel.









Palma de Mallorca - Drei Monate war Stillstand, jetzt kommen sie wieder: An diesem Montag landen die ersten deutschen Touristenflieger in Palma de Mallorca, einer am Vormittag aus Düsseldorf, ein zweiter am frühen Abend aus Frankfurt. Selten sind ein paar Hundert Urlauber mit solcher Spannung, mit so vielen Hoffnungen und mit einigen Sorgen empfangen worden wie diese. Die Düsseldorfer Reisenden können sich auf eine Begrüßung wie damals die Beatles gefasst machen, wenn sie gegen halb elf in Palma ankommen: Dutzende Reporter werden sie erwarten und jedes ihrer Worte und jeden ihrer Schritte verfolgen.