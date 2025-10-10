Nach dem Ausstieg von Karin Hanczewski muss sich das Dresdner "Tatort"-Team neu finden. In "Siebenschläfer" zeigen Martin Brambach und Cornelia Gröschel, dass weniger manchmal mehr ist - ein spannender, realistischer Fall mit starkem Duo und gesellschaftlicher Relevanz.
Am Sonntag, 12. Oktober ab 20:15 Uhr im Ersten, ermittelt erstmals das dezimierte Dresdner "Tatort"-Team in seinem neuesten Fall "Siebenschläfer". Nach dem Abgang von Kommissarin Gorniak (Karin Hanczewski, 43) Anfang des Jahres nehmen nun Kommissariatsleiter Schnabel (Martin Brambach, 57) und seine verbliebene Mitstreiterin Winkler (Cornelia Gröschel, 37) das Heft des Handelns in ihre Hände. Fehlt dem Dresdner "Tatort" ohne Gorniak etwas? Oder kommen möglicherweise die verbliebenen Figuren Schnabel und Winkler erst so richtig in Fahrt?