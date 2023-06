1 Ein Jahr nach seiner Infektion geht es Matthias Miller wieder gut. Aber die Erkrankung hat Spuren hinterlassen. Foto: Claudia Barner

Matthias Miller aus Steinenbronn war 2020 der erste Corona-Patient im Landkreis Böblingen. „Ich habe in dieser Zeit viel darüber erfahren, wie die Menschen in meinem Umfeld zu mir stehen. Das war teilweise auch ernüchternd“, sagt er beim Blick zurück.









Steinenbronn - Er war vor knapp einem Jahr der erste Corona-Patient im Landkreis Böblingen. Isolierstation, Quarantäne, ein bundesweites Medienecho und Boulevardblätter, die die Familie bedrängten, all das hat der 29-jährige Matthias Miller aus Steinenbronn hinter sich. „Die körperlichen Beschwerden waren bei mir nicht das Problem. Was meinen Blickwinkel verändert hat, war die Vollbremsung, durch die ich aus dem Alltag katapultiert worden bin. Und ich habe in dieser Zeit viel darüber erfahren, wie die Menschen in meinem Umfeld zu mir stehen. Das war teilweise auch ernüchternd“, sagt er beim Blick zurück.