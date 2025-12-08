Der finale Kampf gegen Homelander rückt näher: Amazon Prime Video hat den Starttermin der fünften und letzten Staffel von "The Boys" bekannt gegeben. Los geht es Anfang April 2026. Ein Prequel steht schon in den Startlöchern.
"The Boys" geht im Frühjahr kommenden Jahres in die fünfte und letzte Runde. Die Macher um Showrunner Eric Kripke (51) gaben den Starttermin der finalen Staffel am Wochenende bei der Comic Con Experience (CCXP) im brasilianischen São Paulo bekannt. Am 8. April 2026 starten die ersten beiden Folgen bei Amazon Prime Video. Die weiteren Episoden werden dann immer mittwochs live gestellt. Die achte und letzte Folge läuft dann am 20. Mai 2026.