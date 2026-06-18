Ein neuer Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" ist erschienen. Darin ist Mark Ruffalo als Hulk zu sehen - und Peter Parker gerät gegen den grünen Riesen gehörig in Bedrängnis.

Sony Pictures hat einen neuen Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" veröffentlicht. Das Besondere daran: Erstmals ist darin Mark Ruffalo (58) wieder als Hulk zu sehen. Im Mittelpunkt des Trailers steht erneut Peter Parker, gespielt von Tom Holland (30), der offenbar die Kontrolle über sich selbst verliert. Auf der Suche nach Antworten wendet sich Peter an den Wissenschaftler Bruce Banner, der anscheinend einen Weg gefunden hat, mutierende DNA zu unterdrücken.

Banners Warnung Banner führt Peter ein Gerät vor, das ihn davor bewahrt, sich in den Hulk zu verwandeln. Mit einem Augenzwinkern rät er dem jungen Helden, besser das Weite zu suchen, sollte er ihn jemals ohne dieses Gerät antreffen. Wenig später wird aus dem Scherz Ernst: Vor den Augen von Spider-Man verwandelt sich Banner tatsächlich in den grünen Riesen.

Im Trailer bekommt es Spider-Man noch mit anderen Gegnern zu tun, darunter die Ninja-Organisation The Hand sowie Bösewicht Scorpion. Unterstützung erhält er von Frank Castle alias The Punisher, der von Jon Bernthal (49) verkörpert wird.

Kinostart im Juli

"Spider-Man: Brand New Day" startet am 29. Juli in den deutschen Kinos. Regie führt Destin Daniel Cretton, das Drehbuch stammt von Chris McKenna und Erik Sommers. Neben Tom Holland als Peter Parker und Zendaya als MJ sind unter anderem Sadie Sink, Tramell Tillman und Liza Colón-Zayas in dem Film zu sehen.

Die offizielle Inhaltsangabe des Films beschreibt einen Neuanfang für Peter Parker: Er bekämpft das Verbrechen in einer Welt, die sich nicht mehr an ihn erinnert. Seine alten Freunde scheinen weiterzuziehen. Der Druck löst eine Veränderung in ihm aus, die er womöglich nicht kontrollieren kann - die aber zugleich die einzige Möglichkeit sein könnte, eine neue, für niemanden sichtbare Bedrohung für die Stadt zu stoppen.