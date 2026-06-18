Ein neuer Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" ist erschienen. Darin ist Mark Ruffalo als Hulk zu sehen - und Peter Parker gerät gegen den grünen Riesen gehörig in Bedrängnis.
Sony Pictures hat einen neuen Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" veröffentlicht. Das Besondere daran: Erstmals ist darin Mark Ruffalo (58) wieder als Hulk zu sehen. Im Mittelpunkt des Trailers steht erneut Peter Parker, gespielt von Tom Holland (30), der offenbar die Kontrolle über sich selbst verliert. Auf der Suche nach Antworten wendet sich Peter an den Wissenschaftler Bruce Banner, der anscheinend einen Weg gefunden hat, mutierende DNA zu unterdrücken.