Erster Auftritt seit Wochen: Prinz Harry meldet sich mit emotionalem Video zurück

Prinz Harry (39) hat nach wochenlanger Stille in einem Interview über seinen Umgang mit Verlust gesprochen. Der Royal ist Botschafter der Wohltätigkeitsorganisation "Scotty's Little Soldiers", die Kinder unterstützt, die ihre Eltern im Militäreinsatz verloren haben. Im Gespräch mit der Gründerin Nikki Scott kämpfte er mit den Tränen, wie ein Video auf dem Instagram-Account der Organisation zeigt.

"Man kann es nicht zu lange unterdrücken, das ist nicht nachhaltig. Es wird dich innerlich auffressen", sprach er über seine Erfahrungswerte mit Trauer. Prinz Harry war zwölf Jahre alt, als seine Mutter Prinzessin Diana (1961-1997) bei einem Autounfall ums Leben kam.

Prinz Harry zeigt sich verletzlich

"Das ist das Schwierigste, vor allem für Kinder, denke ich: 'Ich will nicht darüber reden, weil es mich traurig machen wird.' Aber wenn ich einmal merke, dass ich darüber rede und ihr Leben feiere, dann wird es tatsächlich einfacher", führte er aus. Als Kind rede man sich ein, "dass die Person, die man verloren hat, will, dass man so lange wie möglich traurig ist, um ihr zu beweisen, dass man sie vermisst." Erst später käme die Erkenntnis, dass die verstorbene Person sich viel eher Glück für ihre Hinterbliebenen wünsche.

Nikki Scott berichtete Harry in dem Gespräch ihrerseits, wie sie ihrem Sohn vom Tod seines Vaters erzählt habe. Sichtlich bewegt nahm er sie danach in den Arm. "Was du getan hast, ist unglaublich. Es ist wirklich inspirierend. Ich fühle mich wirklich geehrt und privilegiert, Teil von 'Scotty's' zu sein", lobte der Vater zweier Kinder Scott.

Prinz Harry verdrängte Dianas Tod lange

In der Netflix-Doku "Heart of Invictus" sprach der Sohn von König Charles III. (75) bereits darüber, wie er mit dem Tod seiner Mutter umgegangen war. "Der Verlust meiner Mutter in einem so jungen Alter, das Trauma, das ich hatte, war mir nie bewusst. Es wurde nie besprochen und ich habe nicht wirklich darüber gesprochen und es verdrängt", erinnerte er sich. Harry habe sich bemüht, keine Gefühle offen zu zeigen. In früheren Interviews berichtete er, bis zu seinem 28. Lebensjahr nur einmal, auf ihrer Beerdigung, um Prinzessin Diana geweint zu haben.