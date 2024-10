Hailey Bieber präsentiert neuen Look mit Anzug und Krawatte

Hailey Bieber (27) hat sich bei ihrem ersten offiziellen Auftritt in der Öffentlichkeit seit der Geburt ihres Sohnes in einem ganz neuen Look präsentiert: Anzug statt Kleidchen, Krawatte statt Klunker, viel Stoff statt nackter Haut.