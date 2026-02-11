Erster Auftritt nach Epstein-Wirbel: Charles und Camilla zeigen sich in London

König Charles III. und Königin Camilla zeigen sich erstmals wieder gemeinsam öffentlich, seit der Palast in einem Statement auf neue Vorwürfe gegen Andrew Mountbatten-Windsor reagierte. In London wurden die Royals bei ihrer Ankunft an der historischen Garrison Chapel fotografiert.

König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) haben sich erstmals wieder gemeinsam öffentlich gezeigt, nachdem der Buckingham-Palast am Montagabend ein deutliches Statement zu den neuen Schlagzeilen rund um die Epstein-Akten veröffentlicht hatte. Darin bezog der Palast ausdrücklich Stellung zu Vorwürfen gegen Charles' Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (65): Ein Sprecher erklärte, der König habe "in Worten und durch beispiellose Taten" seine tiefe Besorgnis über die Anschuldigungen ausgedrückt, die in Bezug auf "Mr Mountbatten-Windsor" weiterhin ans Licht kämen. Charles und Camilla wurden beim Eintreffen an der Garrison Chapel in London fotografiert.

Charles winkte dabei lächelnd in die Kameras, Camilla folgte ihm dicht auf den Fersen. Der Anlass ihres Besuchs: eine neue Ausstellung mit dem Titel "Craftsmanship and Community: 20 years of Turquoise Mountain", die das 20-jährige Bestehen der Wohltätigkeitsorganisation Turquoise Mountain feiert. Das royale Paar besichtigte die Ausstellung am Tag vor der Eröffnung.

Eine Herzensangelegenheit des Königs

Turquoise Mountain ist für den britischen Monarchen ein Herzensprojekt. Er gründete die Organisation 2006 persönlich in Afghanistan, wie auf der Homepage zu erfahren ist. Ihr Ziel: Kunsthandwerker und deren Gemeinden dabei zu unterstützen, kulturelles Erbe zu schützen und wiederzubeleben. Seit zwei Jahrzehnten verbindet die Organisation Handwerker mit internationalen Märkten und unterstützt lokale Gemeinschaften mit Gesundheitsversorgung und Bildung.

Die Ausstellung in der Garrison Chapel ist die erste große Retrospektive der Organisation überhaupt. Besucher erwartet dort eine seltene Gelegenheit, Meister-Kunsthandwerker und ihre Arbeiten aus unterschiedlichsten Techniken und Designtraditionen kennenzulernen. Für die Öffentlichkeit ist die Schau vom 12. bis 22. Februar zugänglich.

Historischer Ort mit besonderer Bedeutung

Auch der Veranstaltungsort selbst hat Geschichte: Die Garrison Chapel ist das letzte verbliebene Gebäude des ursprünglichen Chelsea-Barracks-Komplexes aus dem 19. Jahrhundert. Das denkmalgeschützte Gebäude wird heute von der King's Foundation genutzt und liegt direkt hinter der für ihre Kreativszene bekannten Pimlico Road.