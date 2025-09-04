Erster Auftritt nach der Auszeit: Prinzessin Kate ist über die Sommerferien erblondet

Prinzessin Kate und Prinz William haben am Donnerstag ihren ersten Auftritt nach den Sommerferien absolviert. Dabei waren die Blicke vor allem auf Kate gerichtet, die sich mit einer komplett neuen Haarfarbe zeigte.
Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben am Donnerstag ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der mehrwöchigen Sommerpause absolviert. Gemeinsam besuchte das Ehepaar das neugestaltete Außengelände des Natural History Museums in London - ein Ort, der Kate besonders am Herzen liegt, da sie dort seit einigen Jahren als Schirmherrin tätig ist.