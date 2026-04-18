Arne Friedrich (46) hat sich beim Bundespresseball in Berlin mit seiner Partnerin Danielle Bezaire gezeigt. Die beiden präsentierten sich erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit, die Beziehung besteht aber offenbar schon länger. In einem Interview mit "Bunte.de" verrieten der ehemalige Fußballspieler und seine Partnerin, dass sie bereits seit einem Jahr zusammen sind.

Arne Friedrich: "Es können viele weitere Jahre folgen" Auch wie sich das Paar kennenlernte, erzählten Friedrich und Bezaire, die als Profitänzerin arbeitet. Der 46-Jährige erklärte, er habe seine heutige Freundin auf Instagram angeschrieben: "So ehrlich muss ich sein", sagte er: "Und dann haben wir relativ schnell ein Date gehabt." Nachdem Friedrich drei Wochen in Australien verbracht hatte, habe die Beziehung der beiden begonnen.

Danielle Bezaire schwärmte im Interview von der "sehr guten Kommunikation", die sie mit ihrem Partner habe. "Wir haben sehr viele gemeinsame Werte", fügte sie hinzu: "Es passt einfach gut." Arne Friedrich ergänzte: "Wir lachen sehr gerne. Nehmen uns selber nicht zu ernst. Das erste Jahr war wunderbar, es können viele weitere folgen."

Ex-Fußballstar bedankt sich bei Bundespräsident Steinmeier

In seinen Instagram-Storys teilte Friedrich ebenfalls Aufnahmen des Abends. Ein Bild zeigt ihn und Bezaire im Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) und dessen Frau Elke Büdenbender (64). Dazu schrieb der ehemalige Kapitän von Hertha BSC: "Ein Abend, der zeigt, wie wichtig freie Medien und Demokratie sind. Vielen Dank für die Einladung." Er postete außerdem ein weiteres Foto von ihm zusammen mit seiner Partnerin, auf dem die beiden für die Fotografen posieren. Bezaire wählte für den Auftritt im Rampenlicht ein hochgeschlossenes, ärmelloses Kleid, das bis auf den Boden reichte.