Arne Friedrich hat in Berlin seine Partnerin Danielle Bezaire vorgestellt. Die Freundin des ehemaligen Fußballprofis arbeitet als Tänzerin.
Arne Friedrich (46) hat sich beim Bundespresseball in Berlin mit seiner Partnerin Danielle Bezaire gezeigt. Die beiden präsentierten sich erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit, die Beziehung besteht aber offenbar schon länger. In einem Interview mit "Bunte.de" verrieten der ehemalige Fußballspieler und seine Partnerin, dass sie bereits seit einem Jahr zusammen sind.