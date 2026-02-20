Erster Auftritt als McSexy: Greys Anatomy-Star Eric Dane stirbt an seinem Serien-Jubiläum

Ausgerechnet am 20. Jahrestag seines ersten Auftritts als "McSexy" in "Grey's Anatomy" ist Eric Dane im Alter von 53 Jahren an der Nervenkrankheit ALS gestorben. Nur zehn Monate zuvor hatte der Schauspieler seine Diagnose öffentlich gemacht.
Exakt 20 Jahre nachdem Eric Dane (1972-2026) zum ersten Mal als Dr. Mark Sloan über die Flure des fiktiven Grey Sloan Memorial Hospital schritt, ist der Schauspieler am Donnerstag, dem 19. Februar, im Alter von 53 Jahren gestorben. Der Tag, der eigentlich ein Jubiläum seines größten Karrieremoments hätte sein können, wurde zum Tag seines Abschieds. Dane erlag den Folgen von Amyotropher Lateralsklerose (ALS), wie das US-Magazin "People" unter Berufung auf ein Statement der Familie bestätigte.