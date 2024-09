Thomas Gottschalk und seine Karina präsentierten sich in München erstmals als Ehepaar und gaben Einblicke in ihre intime Hochzeitsfeier - auf der auch ein ungebetener Gast eine Rolle spielte.

Thomas Gottschalk (74) und seine Karina (62) haben sich am Donnerstag zum ersten Mal seit ihrer Hochzeit gemeinsam bei einem öffentlichen Termin gezeigt.

Er im Anzug mit Fliege, sie in einem langen silbernen Kleid mit Schulterpolstern, absolvierten die beiden händchenhaltend ihren ersten Auftritt als Ehepaar. "Es gab natürlich mehrere Möglichkeiten, die Karina in München in die Gesellschaft einzuführen, aber die Oper liegt uns doch beiden am Herzen", erklärte Gottschalk im Gespräch mit RTL. In München nahmen die beiden dementsprechend am Bühnendinner in der Bayerischen Staatsoper teil und berichteten auch von ihrer intimen Hochzeit.

Das Paar hatte sich am 23. August auf Ibiza im ganz kleinen Kreis das Ja-Wort gegeben. Dass die Hochzeit so klein ausfiel, sei ihr Wunsch gewesen, erzählte die Braut im Interview. "Ich war glaube ich schon fünf- oder sechsmal Trauzeugin in meinem Leben und jedes Mal war das für das Brautpaar der totale Stress", berichtete sie. "Und ich habe gesagt: Wenn ich jetzt heirate, dann möchte ich jede Minute mit dir genießen, von der ersten bis zur letzten Sekunde, und dann geht das nur im ganz kleinen Rahmen."

Kleiner Zwischenfall wegen einer Katze

Ein Minimum an Stress gab es bei der Hochzeit aber doch, wie Karina, die laut "Bild" den Nachnamen ihres Mannes angenommen haben soll, ebenfalls verriet. So klappte ihr großer Auftritt nicht wie geplant - aufgrund einer Katze, die sich verlaufen hatte.

Das Tier war plötzlich aus einem Busch gekommen und hatte sich, in dem Moment als Karina zu ihrem Zukünftigen schreiten wollte, in ihrer Schleppe verheddert, sodass die Braut nicht mehr von der Stelle kam. "Dann habe ich mich erstmal auf den Boden gesetzt, hab diese Katze rausgefriemelt, sie wieder in den Busch zurück und dann bin ich losgelaufen - aber ich glaube zehn Minuten später als geplant", erzählte die frisch gebackene Gottschalk lachend.