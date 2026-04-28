Das britische Königspaar ist gut in Washington angekommen und hat dort die ersten Termine absolviert. Am Montagabend stand noch eine große Gartenparty auf dem Programm. Dort unterhielten sich Charles und Camilla mit zahlreichen Gästen. Die Königin gestand, mit einem leichten Jetlag zu kämpfen.

König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) haben den ersten Tag ihres viertägigen US-Staatsbesuchs mit einer Gartenparty für 650 Gäste in der britischen Botschaft in Washington, D.C abgeschlossen. Dazu waren auch zahlreiche Prominente und Politiker erschienen.

3.000 Sandwichs im Angebot Im traditionellen Stil einer britischen Gartenparty wurden den Gästen 3.000 Sandwiches serviert, wie "Daily Mail" berichtete. Die Anwesenden durften sich demnach über Sandwiches mit schottischem Räucherlachs, Roastbeef und Meerrettich, Eiersalat und eingelegten Gurken freuen, gefolgt von Scones. In einer Instagram-Story betonte der britische Palast, das Königspaar habe "großartige Menschen" getroffen, die zur britisch-US-amerikanischen Verbindung beitragen.

Zu den Gästen zählten der olympische Wasserspringer Tom Daley und Fußballspielerin Esme Morgan, Finanzminister Scott Bessent, Senator Ted Cruz , die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und der amtierende Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson. Auch Prinz Williams (43) Schulfreund Guy Pelly, der jetzt in den USA lebt, war anwesend.

"Etwas gejetlagged"

Bevor die Party begann, besichtigten die Royals die Bibliothek des Botschafters. Dabei gestand die Königin, dass sie sich angesichts der Zeitverschiebung und des Langstreckenfluges "etwas gejetlagged" fühle. Wenige Stunden zuvor waren Charles und Camilla am frühen Montagnachmittag auf der Joint Base Andrews im US-Bundesstaat Marylandvon gelandet. Im Weißen Haus wurden sie von US-Präsident Donald Trump (79) und First Lady Melania Trump (56) begrüßt.

Die beiden Paare tauschten zunächst herzliche Grüße aus und besichtigten die Bienenstöcke in den Gärten, wie der Palast auf seinem Instagram-Account festhielt. "Im Jahr 2026 verbesserte First Lady Melania Trump das bestehende Honigprogramm des Weißen Hauses um einen handgefertigten Bienenstock in Form des Weißen Hauses. Im Sommer beherbergt der Bienenstock etwa 70.000 Bienen." Anschließend zogen sich die beiden Paar zu einer Teestunde im Grünen Salon zurück.

Historische Rede von König Charles

Der Staatsbesuch wird am Dienstag fortgesetzt. König Charles wird sich mit Präsident Trump zu einem Gespräch über politische Angelegenheiten treffen, während Königin Camilla gemeinsam mit Melania Trump einen eigenen Termin wahrnimmt. Dann tritt der König in die Fußstapfen seiner Mutter und wird als zweiter britischer Monarch überhaupt vor dem US-Kongress sprechen. Die verstorbene Königin Elizabeth II. (1926-2022) hielt 1991 im Kapitol eine Rede. Am Abend findet im Weißen Haus ein Staatsbankett zu Ehren des Besuchs des Königs und der Königin statt.

Am Mittwoch reist das Königspaar nach New York City, wo sie an einer Reihe von Terminen teilnehmen, darunter ein Besuch der Gedenkstätte für die Opfer des 11. September im One World Trade Center. Die Reise endet in Virginia, wo das Königspaar in einem Nationalpark an einer "Block Party" zu Ehren des US-Jubiläums teilnimmt. Im Anschluss reist es weiter nach Bermuda - Charles' erster Besuch in einem britischen Überseegebiet als König.