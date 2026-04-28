Das britische Königspaar ist gut in Washington angekommen und hat dort die ersten Termine absolviert. Am Montagabend stand noch eine große Gartenparty auf dem Programm. Dort unterhielten sich Charles und Camilla mit zahlreichen Gästen. Die Königin gestand, mit einem leichten Jetlag zu kämpfen.
König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) haben den ersten Tag ihres viertägigen US-Staatsbesuchs mit einer Gartenparty für 650 Gäste in der britischen Botschaft in Washington, D.C abgeschlossen. Dazu waren auch zahlreiche Prominente und Politiker erschienen.