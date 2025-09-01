Schauspielerin Chloë Grace Moretz heiratet nach sieben Jahren Beziehung und ließ "Vogue" bei der Anprobe der Hochzeitskleider spionieren. Auf Instagram zeigt sie sich als Braut in Blau.
Schauspielerin Chloë Grace Moretz (28) und die modelnde Fotografin Kate Harrison (34) haben "Ja" gesagt. Am Labor Day-Wochenende, ein amerikanischer Feiertag am 1. September, haben die Frauen den Bund fürs Leben geschlossen, wie die "Vogue" berichtet. Mit dem Fashion-Magazin sprach das Paar im Vorfeld seiner unkonventionellen Feier.