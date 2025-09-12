Erste Verkaufsphase: FIFA Fußball-WM 2026: So kommen Fans an die begehrten Tickets

Seit Mittwoch können sich Fußballfans für Tickets zur FIFA Fußball-WM 2026 registrieren. Doch der Weg zu den begehrten Karten ist kompliziert - und wahrscheinlich teuer. Zunächst haben nur Visa-Kartenbesitzer eine Chance.
Das große Rennen um die WM-Tickets hat begonnen. Für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko läuft die erste Verkaufsphase. Doch wer meint, einfach online Karten kaufen zu können, irrt gewaltig. Der Weg zu den begehrten Plätzen führt über ein mehrstufiges Losverfahren - und zunächst haben nur Besitzer einer Visa-Karte überhaupt eine Chance.