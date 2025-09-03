Erste Tour seit sieben Jahren: Radiohead kehren noch 2025 auf die Bühne zurück

Nach sieben Jahren Pause kehren Radiohead auf die große Bühne zurück. Die legendäre Band hat 20 Konzerte in fünf europäischen Städten angekündigt - vier alleine in Berlin. Parallel sorgt Frontmann Thom Yorke mit einer ungewöhnlichen Kunstaktion für Aufsehen.
