Erste Teilnahme seit zwei Jahren: Staatsbankett mit den Macrons: Prinzessin Kate stiehlt allen die Show

In einem edlen und tiefroten Kleid wohnt Prinzessin Kate an der Seite von Prinz William ihrem ersten Staatsbankett seit rund zwei Jahren bei.

Zum ersten Mal seit ihrer Krebsdiagnose nimmt Prinzessin Kate (43) an diesem Dienstag wieder an einem Staatsbankett teil. Den dreitägige Besuch des französischen Präsidentenpaares Emmanuel (47) und Brigitte Macron (72) hat sie für einen regelrecht showstehlenden Wow-Auftritt genutzt. Für den feierlichen Abend auf Schloss Windsor wählte sie ein tiefrotes Kleid, das laut diversen Medien von Sarah Burton (51) von Givenchy entworfen wurde.

Mit der Designerin hat Kate eine besondere modische Verbindung: Als sie noch Kreativdirektorin von Alexander McQueen war, hatte Burton das Hochzeitskleid entworfen, in dem die Prinzessin 2011 an der Seite von Prinz William (43) vor den Traualtar schritt. Zu dem dunkelroten Seidenkleid trug sie eine mit Maiglöckchen bestickte Abendtasche, prunkvolle Ohrringe und ihre geliebte "Lover's Knot"-Tiara, die zuvor schon von Königin Mary, Queen Mum, Queen Elizabeth II. und Prinzessin Diana getragen wurde.

Auch auf Instagram teilte das royale Paar ein gemeinsames Bild. "Bereit für das, was heute Abend in Windsor ein wunderbares Staatsbankett verspricht", lautet die Bildunterschrift. Im edlen schwarzen Frack mitsamt einer auffälligen weißen Fliege und diversen Orden an der Brust hat sich auch Prinz William gebührend in Schale geworfen.

Staatsbesuch bis 10. Juli

Schon im Mai dieses Jahres hatte der britische Palast angekündigt, dass König Charles III. (76) die Macrons zu einem Staatsbesuch eingeladen hat, der vom 8. Juli bis 10. Juli stattfinden soll. Es ist der erste französische Staatsbesuch seit rund 17 Jahren. Im März 2008 war der damalige Präsident Nicolas Sarkozy (70) einer Einladung der mittlerweile verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) gefolgt. Der britische König und die Königin waren derweil zuletzt im September 2023 auf Staatsbesuch in Frankreich.